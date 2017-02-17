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    Общество

    Торговая блокада будет расширена на всю линию соприкосновения - организаторы

    Тема:

    Блокада Донбасса. Разгон? (403)

    (обновлено: )17803
    Как сообщил в пятницу Анатолий Виногородский, участники блокады никого не боятся и будут продолжать акцию, расширяя ее по всей линии разграничения в Донбассе.
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Торговая блокада в Донбассе будет расширяться по всей линии соприкосновения, сообщил Анатолий Виногродский, который координирует действия участников акции.

    "Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, будем ее расширять по всей линии соприкосновения", — сказал Виногродский на брифинге в пятницу.

    Смотрите также: На месте блокады в Бахмуте: участники о подготовке разгона

    Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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