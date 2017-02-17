Торговая блокада будет расширена на всю линию соприкосновения - организаторы

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Торговая блокада в Донбассе будет расширяться по всей линии соприкосновения, сообщил Анатолий Виногродский, который координирует действия участников акции.

"Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, будем ее расширять по всей линии соприкосновения", — сказал Виногродский на брифинге в пятницу.

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Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.