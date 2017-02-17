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    Минюст: снятие блокады Донбасса нужно решать в политической плоскости

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    Блокада Донбасса. Разгон? (397)

    (обновлено: )10301
    Министр Павел Петренко заявил, что сейчас урегулированием ситуации с блокадой Донбасса занимается правительство и Совет национальной безопасности и обороны.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Урегулирование вопроса торговой блокады Донбасса лежит в политической и экономической плоскостях, а не в правовой, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блокада Донбасса. Правоохранители побоятся использовать силу - Москалюк

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    "Давайте сейчас не будем переводить это (блокаду — ред.) в правовую площадь, это политическая и экономическая составляющая, урегулированием которой занимается сейчас правительство и Совет национальной безопасности и обороны. Я надеюсь, эта (ситуация — ред.) будет урегулирована позитивно для украинского государства", — заявил Петренко в пятницу журналистам.

    Он также добавил, что судебных исков по поводу торговой блокады Донбасса пока нет.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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