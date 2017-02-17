Минюст: снятие блокады Донбасса нужно решать в политической плоскости

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Урегулирование вопроса торговой блокады Донбасса лежит в политической и экономической плоскостях, а не в правовой, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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"Давайте сейчас не будем переводить это (блокаду — ред.) в правовую площадь, это политическая и экономическая составляющая, урегулированием которой занимается сейчас правительство и Совет национальной безопасности и обороны. Я надеюсь, эта (ситуация — ред.) будет урегулирована позитивно для украинского государства", — заявил Петренко в пятницу журналистам.

Он также добавил, что судебных исков по поводу торговой блокады Донбасса пока нет.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.