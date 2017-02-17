На месте блокады в Бахмуте: участники о подготовке разгона

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Ранее в пятницу организаторы блокады в Донбассе сообщили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм.

На месте блокады на данный момент стоит машина скорой медицинской помощи. Также присутствуют журналисты и местные жители.

Бахмут продолжение. Редут " Запорожье Опубликовано Семеном Семенченко 17 февраля 2017 г.

Семенченко заявил также, что отправится на поиски спецназа, который ранее окружил активистов.

Бахмут 3 Опубликовано Семеном Семенченко 17 февраля 2017 г.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.