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    На месте блокады в Бахмуте: участники о подготовке разгона

    Тема:

    Блокада Донбасса. Разгон? (389)

    (обновлено: )19102
    Народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко показал кадры с места блокады железнодорожных путей близ Бахмута. Народный избранник заснял расстановку сил на месте блокирования и пообщался с присутствующими.
    На месте блокады под Бахмутом
    Скриншот

    Ранее в пятницу организаторы блокады в Донбассе сообщили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм.

    На месте блокады на данный момент стоит машина скорой медицинской помощи. Также присутствуют журналисты и местные жители.

    Бахмут продолжение. Редут " Запорожье

    Опубликовано Семеном Семенченко 17 февраля 2017 г.

    Семенченко заявил также, что отправится на поиски спецназа, который ранее окружил активистов.

    Бахмут 3

    Опубликовано Семеном Семенченко 17 февраля 2017 г.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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