На месте блокады в Бахмуте: участники о подготовке разгона

Ранее в пятницу организаторы блокады в Донбассе сообщили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм.
На месте блокады на данный момент стоит машина скорой медицинской помощи. Также присутствуют журналисты и местные жители.
Бахмут продолжение. Редут " ЗапорожьеОпубликовано Семеном Семенченко 17 февраля 2017 г.
Семенченко заявил также, что отправится на поиски спецназа, который ранее окружил активистов.
Бахмут 3Опубликовано Семеном Семенченко 17 февраля 2017 г.
В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.