Павлив: разгон участников блокады в Донбассе резко обострит обстановку

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Если правоохранители действительно применят силовые методы и разгонят радикалов, блокирующих в настоящее время железнодорожные пути в Донбассе, то это несколько обострит ситуацию в Киеве. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог Михаил Павлив.

В конце декабря 2016 года бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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В пятницу, 17 февраля, организаторы блокады сообщили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм.

"Я думаю, что это (силовой разгон — Ред.) вызовет ряд протестных мероприятий в Киеве", — сказал эксперт.

По его словам, блокада путей в Донбассе не случайно совпала во времени с готовящимися мероприятиями 9как официальными, так и "народными") в честь трехлетия победы "евромайдана". В то же время, отметил Павлив, скорее всего, власть постарается воздержаться от резких движений до празднований.

"Думаю, если и будут предприниматься какие-то меры, то после этих (мемориальных — ред.) событий", — предположил политолог. Отвечая на вопрос, обострит ли возможный разгон блокирующих внутриполитическую ситуацию в Украине, он сказал, что "не стоит преувеличивать, но и исключать этого нельзя".

Отметим, что правоохранители опровергли заявление о подготовке к силовому разгону участников торговой блокады Донбасса. Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в пятницу утром в Бахмут на место блокады выезжала следственно-оперативная группа для проведения следственных действий, поскольку "уже открыто четыре производства".

Напомним, штаб торговой блокады Донбасса призвал владельцев зарегистрированного оружия присоединяться к акции, чтобы "защитить невооруженных волонтеров". В четверг было объявлено о начале блокирования также и автомобильных трасс. В штабе блокады сообщили, что угрозы вооруженного штурма редутов никак не повлияют на "решения украинских патриотов прекратить торговлю на крови и финансирование терроризма".

В то же время президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что торговая блокада Донбасса дискредитирует Киев и создает препятствия для возвращения неподконтрольных территорий политико-дипломатическим путем.

Ранее директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский сообщил, что при полной блокаде поставок угля из ДНР и ЛНР на территорию Украины вероятно возобновление веерных отключений потребителей электроэнергии, и это может произойти не позже, чем через месяц.