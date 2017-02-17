Разгон блокады Донбасса сработает как детонатор - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В пятницу, 17 февраля, организаторы блокады сообщили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм.

Позже правоохранители опровергли заявление о подготовке к силовому разгону участников торговой блокады Донбасса. Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в пятницу утром в Бахмут на место блокады выезжала следственно-оперативная группа для проведения следственных действий, поскольку "уже открыто четыре производства".

По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, пока не пройдут мероприятия, посвященные очередной годовщине Майдана, власти не рискнут ликвидировать блокаду Донбасса.

"Накануне годовщины Майдана силовой разгон может оказаться детонатором радикальных выступлений и в Киеве, где итак хватает неадекватных людей с оружием. Думаю, что все начнется после 20-го числа и будет зависеть от того, удастся ли власти прекратить блокаду относительно мягко и бескровно. Если прольется кровь, то не исключен риск вылета черного лебедя, когда события пойдут не по тому сценарию, который планирует власть", — отмечает эксперт.

По его словам, в случае если начнутся силовые выступления, власти придется иметь дело не с безобидными протестующими вкладчиками, а вооруженными радикалами, готовыми к силовым действиям.

"Социологи могут подтвердить, что степень радикализации общества критически высока, силовой фактор прочно прописался в украинской политике. У радикальных действий может быть высокая степень поддержки со стороны общества. Кроме того, власть прекрасно понимает, что многие правохранители являются «побратимами» блокирующих. Не исключено, что силовики могут встать на сторону ветеранов АТО и пойти против власти. Никаких гарантий лояльности силовиков по отношению к власти нет, поэтому власть боится активных действий. К слову, сыграть на этом может и глава МВД Арсен Аваков", — говорит Золотарев.

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В целом же, попытку подтянуть спецназ к позициям, которые заняли блокирующие эксперт назвал игрой мускулами.

"Это не более чем демонстрация силы и готовности к решительным действиям. Ведь то, что группа людей беспрепятственно блокирует железнодорожные пути говорит о том, что власть утратила монополию на насилие. Это демонстрация слабости власти и того, что власть принадлежит улице. Руководство страны хочет показать, что это далеко не так, поэтому она подтягивает к блокаде спецназ", — подытожил политолог.