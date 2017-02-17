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    Общество

    Медведчук: организаторы блокады в Донбассе должны быть наказаны

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    Блокада Донбасса. Разгон? (397)

    (обновлено: )1710
    По мнению Медведчука, в случае с блокадой Донбасса "речь идет не просто о противозаконных акциях, а о настоящем бандитизме и терроризме". Он подчеркнул, что "полное бездействие власти в такой ситуации вызывает не только недоумение, но и возмущение".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что организаторы и участники торговой блокады в Донбассе должны понести законное наказание.

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    "Совершенно ясно, что речь идет не просто о противозаконных акциях, а о настоящем бандитизме и терроризме. Практически полное бездействие власти в такой ситуации вызывает не только недоумение, но и возмущение. Организаторы и участники блокады должны понести законное наказание", — говорится в сообщении Медведчука на сайте "Украинского выбора".

    По его мнению, противозаконные действия участников блокады в Донбассе уже нанесли значительный ущерб украинской экономике. Медведчук считает, что самое опасное для украинской экономики — остановка в результате блокады крупных градообразующих предприятий, которые обеспечивают работой тысячи граждан Украины, формируют доход центрального и местных бюджетов, а также обеспечивают приток валюты в страну.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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