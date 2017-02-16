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    Политика

    Порошенко: блокада мешает возврату Донбасса политико-дипломатическим путем

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (366)

    (обновлено: )46323
    По словам главы государства Петра Порошенко, блокада дискредитирует Украину в глазах населения временно оккупированных территорий.
    Заседание СНБО по нейтрализации угрозы в энергетической безопасности Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Торговая блокада Донбасса дискредитирует Киев и создает препятствия для возвращения неподконтрольных территорий политико-дипломатическим путем, заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в четверг.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Президент заявил, что "такие действия дискредитируют Украину в глазах населения временно оккупированных территорий и тем самым создают препятствия для дальнейшей реинтеграции и возвращения оккупированных территорий в Украину и возвращение Украины на территории, которые будут освобождены политико-дипломатическим (путем)".

    Порошенко подчеркнул, что неподконтрольные территории должны быть возвращены политико-дипломатическим путем. "Твердая моя позиция и позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украине. И есть совершенно другая, ошибочная позиция политиканов, которые говорят, что надо отрезать эту территорию", — заявил он.

    УНИАН
    Заседание СНБО по нейтрализации угрозы в энергетической безопасности Украины

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.

    Ранее на заседании в среду правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

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    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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    По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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