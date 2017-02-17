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    Аброськин о блокаде в Донбассе: участники акции жгли шины

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    Блокада Донбасса. Разгон? (407)

    (обновлено: )14210
    Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что участники блокады железнодорожных путей в Донбассе в пятницу подожгли шины, однако позднее сами же их и погасили.
    Канал полиции Донецкой области в Youtube

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Смотрите также: На месте блокады в Бахмуте: участники о подготовке разгона

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