Блокада Донбасса выставит счет каждому

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

С пятницы, 17 февраля, в энергетике Украины начало действовать чрезвычайное положение в энергетике Украины. Этот режим возник как следствие блокады, организованной народными депутатами Семенченко и Парасюком. Официальная власть настолько боится протестных настроений собственных граждан, что вряд ли решится на силовое прекращение действий депутатов и ведомых ими ветеранов АТО, которые препятствуют свободному железнодорожному сообщению между Украиной и неконтролируемыми территориями, которые до сих пор входят в состав государства, и населены украинскими гражданами, а не "террористами".

Прямое следствие блокады — повышение тарифов на услуги ЖКХ — уже подтвердил вице-премьер Павел Розенко. Но этим список негативных последствий не исчерпывается.

Катастрофа?

Исполнительная власть Украины уже пообещала, что веерных отключений не будет, и речь идет всего лишь об ограничении промышленных потребителей до 10% от уровня потребления. Также возможны "почасовые отключения по графику", заявил и.о. директора ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Не обошлось и без сеанса "позитивных новостей". После заседания СНБО президент Украины сообщил, что доля атомной энергетики приближается к 60%, хотя на самом деле, согласно официальным итогам 2016 года, доля атомной энергетики равна 49%, а тепловой — 44%. Чтобы доля атомной генерации увеличилась, нужны новые энергоблоки, но правительство Украины кроме разрыва договора с "Росатомом" о достройке блоков Хмельницкой АЭС других эпохальных действий в этом направлении не сделало.

А пока — встал на плановый ремонт один из блоков Запорожской АЭС, и это не лучшим образом отразится на объемах производства энергии. Ведь когда планы утверждались, никто и подумать не мог о нынешней ситуации.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что доля использования антрацита в производстве электроэнергии не превышает 12%, поэтому критической ситуации ожидать не стоит.

"Коллапса не будет. Будут сложности и ограничения. Антрацит используется для выработки 12% электроэнергии, и сокращения выработки на нем мы не заметим. На ТЭС будут минимально нагружать блоки, работающие на антраците, запасы угля постараются максимально растянуть. Возможно, к тому времени будут какие-то договоренности по разблокированию. Если они не будут достигнуты, начнутся веерные ограничения и веерные отключения", — сказал Марунич.

Промышленность — в минусе

ЧП в энергетике потребует ограничения потребления электричества промышленностью. И тогда остановится то, что еще не остановилось в стране, уверенно движущейся по пути деиндустриализации. Блокада патриотов ударит по всей промышленности, но вот металлургия может от такого удара не оправиться. Помимо потребностей в электричестве, металлургическим комбинатам нужен в производстве и коксующийся уголь, а он также, вероятно, перестал поступать на производство.

По заявлению директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, запасов угля осталось на 15 дней.

"Теплоэнергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все…. Два коксовых цеха — первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас — по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия", — сказал Магомедов.

Ранее предприятие вынуждено было сократить свою деятельность из-за обстрелов Авдеевки, но блокада — надежнее. Завод просто перестанет работать, а вслед за ним остановятся и меткомбинаты, получавшие отсюда кокс. А если доменная печь останавливается, возобновить ее работу невозможно.

Экономический эксперт Всеволод Степанюк отмечает, что при остановке предприятий металлургического сектора пострадает также торговля

"Больше всех страдает металлургия, потому что в случае ее остановки запустить опять производство просто невозможно. Металлургическая промышленность является одним из основных поставщиков валюты в Украины. Если остановится даже часть этой промышленности, то поступления валюты в страну уменьшатся. И это повлияет на валютный курс. Через два-три месяца блокада начнет сказываться на экономике. К середине весны мы этом увидим", — заявил Степанюк.

Из-за уже блокады остановлен Алчевский металлургический комбинат, о чем заявило его руководство.

По словам депутата, экс-главы совета директоров Индустриального союза Донбасса Сергея Таруты: "Теперь будут вынуждены остановиться Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, ибо только из Алчевского комбината туда поставлялся кокс. Так же остановится и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, и "Азовсталь". Из-за остановки работы предприятий без работы останутся около 20 тысяч человек, которые сейчас проживают в Алчевске. Еще около 20 тысяч могут потерять работу из-за остановки предприятия в Днепродзержинске, а в Мариуполе — примерно 300-400 тысяч человек".

Временные трудности населения

Потребители электроэнергии до середины марта не ощутят последствий введения правительством чрезвычайных мер в энергетике, связанных с блокадой поставок угля из Донбасса, заявил глава компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

По его словам, компания может гарантировать, что "при текущем режиме, при тех температурах, которые сейчас есть до 15-20 марта никто не почувствует на себе конкретных результатов этого чрезвычайного положения".

При этом глава "Укрэнерго" отметил, что во избежание дефицита мощностей в период пиковых нагрузок на энергосистему, предприятиям желательно внести коррективы в график их работы. "Если население сможет ограничить свое потребление в дневное и вечернее время также на 10%, страна без проблем пройдет этот тяжелый период без отключений", — добавил глава компании.

Эти заявления звучат успокаивающе, но как объяснить населению, которое использует электричество в том числе и для обогрева домов, что придется немножко померзнуть? В последние годы было модно оборудовать многоквартирные дома электрическими плитами, а как теперь владельцам квартир вскипятить воду в чайнике, не говоря об остальных потребностях? А чем провинились перед инициаторами блокады самые маленькие — дети в детсадах, или школьники, больные в реанимации или на хирургическом столе? Им тоже нужно "посидеть в темноте", а не жить от "торговли на крови"?

Все эти вопросы власть старательно обходит, но если вспомнить 2014 год, то благостные рассказы о графиках отключений на деле оборачивались далеко не такими короткими, как обещали власти. Вряд ли нынешняя ситуация будет отличаться от предыдущей.

Если угля не будет никогда

ЧП в энергетике будет действовать месяц, на такое время хватит нынешних запасов угля. Но потом придется что-то решать. Среди возможных вариантов — закупка угля за рубежом. Однако, в зимний период растет спрос не только газ, но и на уголь тоже, поэтому нынешний объем добычи в странах, марки угля которого подходят для украинских ТЭС, уже весь законтрактован.

"Не сможем мы взять у Южно-Африканской республики сейчас уголь, поскольку он законтрактован по апрель включительно, и связано это с глобальными процессами, в том числе остановкой АЭС… Поэтому ЮАР и Австралию мы вычеркиваем, остается 2 выхода — либо Россия по импорту, либо российский газ на газомазутные блоки", — сказал Насалик в эфире канала "112".

По его словам закупить уголь, например, в ЮАР, Украина сможет не раньше апреля, а получит его в мае. То же касается угля из Австралии или Новой Зеландии — раньше мая он в Украину не придет.

Что будет делать украинское руководство без угля? Обращение к соседней России — на закупку электроэнергии или того же угля — самый крайний и непопулярный вариант. Дмитрий Марунич считает, что вряд ли нынешняя власть к нему прибегнет.

"Министр энергетики Игорь Насалик сказал, что к этому сценарию (импорту электроэнергии из РФ — Авт.) прибегать не будут. Я тоже не верю, что они пойдут реализовывать этот сценарий. Это очень непопулярное мероприятие, и я думаю, что этого не сделают. Проще ограничить потребление внутри страны. Если совсем закончится уголь, то некоторые электростанции остановятся, тогда будут замещать из других источников", — пояснил эксперт.

В свою очередь Валентин Землянский довольно ярко описал сценарий гуманитарной катастрофы, которая может случится вслед за исчерпанием всех запасов угля на украинских ТЭС, а не только антрацитов.

"Если правительство говорит, что веерные отключения затронут только 7 областей, то это оптимистический прогноз. Это затронет всех, если блокада продолжится. Без тепловой генерации атомная генерация спасти ситуацию в стране не сможет", — подчеркнул Землянский.

По его словам, энергетики вынуждены будут экономить, чтобы максимально растянуть запасы и не дать системе развалиться.

"К чему приводит развал системы? Это называется "блэкаутом", когда все электростанции начинают работать автономно, энергосистема распадается, и чтобы она вновь заработала как единый организм требуется поочередно вводить каждую из электростанций в систему…В случае критической ситуации, восстановить систему мы можем только от энергосистемы РФ", — добавил эксперт, пояснив, что энергосистемы двух стран объединены со времен ГОЭЛРО (проект электрификации СССР, осуществленный в 1920-1930х гг.).

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Помимо этого, Землянский напомнил, что в 2014 году Украина закупала уголь, добытый в Кузбасском бассейне, для нужд украинских ТЭС. В конце 2014 г. также был подписан договор об импорте российской электроэнергии, который действовал в течение 2015 года.

В настоящее время Украина также восполняет недостаток напряжения в системе за счет аварийных перетоков из РФ. Так было летом 2016 года, когда массовое применение кондиционеров на фоне низких запасов угля на складах ТЭС опять вернуло в реальность угрозу веерных отключений.

Воспользуется ли украинская власть помощью соседей или будет воспитывать в собственных гражданах стойкость в перенесении всех тягот, сопряженных с жизнью в стране победившего майдана: темноты, холода и тарифного грабежа?