Годовщина Майдана: горячие предстоят деньки

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Следующая неделя обещает быть неспокойной. Понимая, что годовщина Майдана будет отличным поводом заявить о себе, политические силы со всей ответственностью подходят к событию.

19 января: марш Кохановского

Акции, посвященные годовщине Майдана, начнутся уже в ближайшее воскресенье, 19 февраля. На этот день свой митинг запланировали в Организации украинских националистов. Как отмечается в заявлении Добровольческого Движения ОУН, которым руководит скандальный Николай Кохановский, сегодняшняя власть мало отличается от той, которую выгнали восвояси зимой 2014-го.

"Прошло три года с кровавых событий Революции Достоинства. Тогда мы объединились ради одной цели — свержение режима олигархата в Украине и рождения настоящей украинской независимости. Но опять циничный режим внутренней оккупации захватил власть в Украине и царит в крови нашего народа", — констатируют в ОУН, которая приглашает всех желающих 19 февраля в 14:00 присоединиться к маршу-перформансу.

20 февраля: штурм Банковой

На следующий день, в понедельник своих сторонников на улицы выведут организации "Наждак" и Радикальные правые силы. Как говорится в официальном заявлении, 20 февраля в "Наждак", православные организации, профсоюзы, антибанковское движение вкладчиков заемщиков, Радикальные правые силы, УНСО, ряд оппозиционных политиков, федерации мелкого бизнеса и другие объединения выйдут на улицы, чтобы потребовать перевыборов в Верховную Раду.

Заявленные мероприятия начнутся с раннего утра. Сбор митингующих планируется в 8:30 возле монумента героям "Небесной Сотни". Отдав дань памяти и попросив прощения за то, что "предали их и согласились "жить по-новому", протестанты спустя час отправятся на Майдан, откуда к 12:00 двинутся к Администрации Президента. На Банковой планируется находиться до позднего вечера.

Судя по всему, радикалы настроены решительно. Иначе чем объяснить, что в социальных сетях "Наждак" призывает людей приходить на митинги с оружием.

"Берите зарегистрированное оружие с собой на акцию. А не зарегистрированное держите неподалеку. Не бойтесь мы победим. Главный враг — Порох, а цель перевыборы в парламент", — говорится в сообщении.

21 февраля: след Коломойского

Во вторник, 21 февраля протестовать собираются в партии "УКРОП", которую, по слухам, спонсирует опальный олигарх Игорь Коломойский. Судя по заявке, количество участников митинга будет немалым — только пять тысяч человек заявлены официально.

Главная цель участников акции от "УКРОПа" — Верховная Рада. Именно под стенами парламента в 9 утра соберутся ветераны АТО и матери пленных, которые будут требовать от ВР прекратить торговлю с неподконтрольными Украины территориями Донбасса.

"Приди и скажи "нет" бизнесу на крови героев", — говорится в агитке, которую "УКРОП" активно распространяет в социальных сетях.

22 февраля: сходка патриотов

Самым многочисленным обещает стать митинг, анонсируемый на среду, 22 февраля. В этот день провести объединенный националистический марш собираются патриоты из "Национального Корпуса "Азов", ВО "Свободы" и "Правого сектора". В совместном заявлении, опубликованном еще в понедельник 13 февраля, националисты выдвинули власти довольно внушительный ультиматум.

"Немедленно прекратите социальный — ценовой, тарифный и пенсионный грабеж! Вы, "слуги народа, от жира беситесь, когда Нация борется за выживание. "Затягивайте пояса" на пузах олигархов, а не на шее украинцев!", — говорится в официальном заявлении.

Патриоты, в частности, требуют от власти прекратить приватизацию стратегических и прибыльных предприятий, сохранения моратория на торговлю землей, приостановки торговли с непризнанными республиками, а также создания нормальных условий для малого и среднего бизнеса.

Рука Кремля

На то, что неделя годовщины Майдана будет особенно горячей намекают и в Службе безопасности, которая уже предупредила о возможности насильственного сценария во время памятных мероприятий.

Как всегда, не обошлось без вездесущей "руки Кремля»

"Мы видим, что РФ пытается использовать этот повод для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков. По нашим данным, только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий различными организаторами. В подготовке 8 из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих 8 мероприятий 3 организуются с территории РФ», — говорится в сообщении.

Нескрываемое беспокойство

Не исключает силового противостояния во время мероприятий, посвященных годовщине Майдана, и политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"В Украине хватает политических сил, которые заинтересованы в раскачивании ситуации. Немало также и праворадикальных организаций, которые за милую душу готовы поучаствовать в этом раскачивании http://rian.com.ua/analytics/20170108/1020303902.html.

Но мое глубокое убеждение, что Украине сейчас противопоказаны любые подобные вещи. Да, власть надо менять, но путь, который исповедуют представители этих сил — явно не то, что нужно стране. Тем не менее, желания здравомыслящих людей может оказаться мало.

Честно говоря, с беспокойством смотрю на предстоящую неделю, очень не хотелось бы, чтобы не был запущен новый Майдан со всеми вытекающими. Но наличие большого количества желающих, которые хотят пойти по этому пути,вызывает настороженность", — отметил Павлив.

Игра на опережение

Кроме того, эксперт прокомментировал заявление СБУ о возможности насильственного сценария во время событий годовщины Майдана.

"Это, скорее, игра на опережение. Уверен, что у Службы безопасности и МВД располагают оперативной информацией о предстоящих событиях и думаю, что она не самого радужного характера.

Другой вопрос, как будут развиваться эти события. Хотелось бы верить, что это все закончится относительно мирно. Российский след? Учитывая, что Украина стала фактором глобальной политики, я бы не исключал любой след. Но в моем понимании, основные заинтересованные лица находятся в Украине", — подытожил политолог.