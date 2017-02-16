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    Аваков пригрозил РФ и ЕС "серьезными последствиями" из-за Донбасса

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    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (20)

    (обновлено: )89426
    По мнению главы МВД, в случае эскалации конфликта в Донбассе Европе будет угрожать новый миграционный кризис. Министр также предостерег США и Европу от гипотетической сделки с Россией за счет Украины.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью немецкой газете Welt заявил, что России могут грозить "катастрофические" последствия, а Европе — новый миграционный кризис в случае эскалации конфликта на востоке Украины.

    "Если Путин продолжит усиливать свою агрессию и пытаться решить вопрос военным путем, последствия будут катастрофическими", — сказал Аваков. 

    Он сказал в интервью, что Украина готова дать военный отпор в случае, если "Запад предоставит России свободу действий". Он отметил, что Вооруженные силы насчитывают около 250 тысяч солдат, также страна располагает 130 тысячами сотрудников в полиции, Национальной гвардии и пограничной службы.

    Уголь
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    "Было бы огромное число жертв, Украина могла бы потерять государственность и независимость", — сказал министр. "Я не уверен, что режим Путина выдержит потери, вероятно, в десятки тысяч жертв", — заявил Аваков.

    Глава МВД также заявил, что в случае эскалации конфликта Европе будет угрожать новый миграционный кризис.

    "В этом случае на границе ЕС окажется зона с хорошо вооруженным российским марионеточным режимом и огромное количество беженцев. Последствия этой трагедии стали бы для Европы более серьезными, чем последствия сирийского кризиса. Европа не может быть на стороне России в этом конфликте", — сказал Аваков.

    Министр также предостерег США и Европу от гипотетической сделки с Россией за счет Украины. "Невозможно решать судьбу Украины за нашей спиной", — добавил министр.

    Эскалация конфликта в Украине в конце января совпала с визитом президента Петра Порошенко в Германию. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

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    Власти Украины объявили чрезвычайное положение в Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

    Россия неоднократно опровергала утверждения о вовлеченности в конфликт на Донбассе и продолжает заявлять, что российских войск на территории Украины нет.

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