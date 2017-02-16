Блокада и казус Семенченко: почему экс-комбат атаковал Ахметова и ЛНР?

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

Лакмус для политиков

Блокада поставок угля началась в конце января по инициативе "ветеранов АТО" во главе с народными депутатами Семеном Семенченко и Владимиром Парасюком.

Со стороны украинского политикума противоречивые комментарии посыпались тут же. Правительство в лице премьер-министра Владимира Гройсмана заявило о том, что блокада угрожает энергетической безопасности страны. В свою очередь поддержку блокирующим высказали, например, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и миллиардер Игорь Коломойский.

Резолюции пошли и от органов местного самоуправления. Львовский областной совет высказал поддержку участникам блокады. Депутаты потребовали также от президента установить мораторий на перевозки любых грузов с неконтролируемых правительством территорий и в их направлении.

А в Днепре горсовет, наоборот, подчеркивает: "украинский уголь, который добывается из украинских недр гражданами Украины, может и должен покупаться для нужд нашей энергетики". Депутаты обратились к СНБО и СБУ с просьбой урегулировать ситуацию с блокадой.

Тема блокады стала, по сути маркером: против блокады выступают проправительственные политики, которые имеют отношение к БПП "Солидарность". Поддержку блокаде высказывают те, кто находится в оппозиции — "Самопомич" (нардепом от которой является "главный блокадник" Семенченко), "Батькивщина".

Интересно, что против блокады выступил лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко: "Это не борьба с контрабандой — это борьба против украинцев. Когда Украина слабая, от этого выигрывает только агрессор — путинская Россия".

Удар этот, очевидно, направлен, прежде всего, против Рината Ахметова, шахты которого — крупнейшие поставщики угля на его же (и не только его) тепловые электростанции.

На Луганщине отключение будет не веерным

Треть украинской электроэнергии вырабатывается на тепловых станциях. За минувшие сутки запасы угля на них снизились на 2,9%. Если ситуация не изменится, запасов хватит, выходит, где-то на месяц.

Кабмин говорит о вероятности веерных отключений в 7 областях — Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской. В этом списке нет Луганской области, потому что там наступит просто блэкаут.

Дело в том, что Луганщина находится на энергетическом острове. Система спроектирована так, что единственный поставщик электричества в области — Луганская ТЭС, которая находится в прифронтовом городе Счастье. За время войны она останавливалась лишь раз — и в это время без света сидели и Луганск, и Северодонецк.

Сюда ежедневно прибывали по 50 вагонов с антрацитом. Станция принадлежит ДТЭК Рината Ахметова. Уголь шел с шахт объединений ДТЭК Ровенькиантрацит и ДТЭК Свердловантрацит, которые находятся на неподконтрольной правительству территории.

Железнодорожная ветка Луганск — Лисичанск — Попасная стала первой, которую заблокировали 25 января. Так что поступления угля прекратились — на ТЭС жгут запасы.

Через месяц, если поставки угля не возобновятся, Луганщину в полном составе ожидает катастрофа. Если в ЛНР вроде начали использовать резервную линию из России, которая идет через Краснодон, то украинский север области потухнет полностью. Его так и не запитали от украинской энергосистемы: строить высоковольтные линии, трансформаторные подстанции и остальную инфраструктуру — дело дорогое и очень долгое.

Семенченко бьет по Авдеевке

"Ударом в спину" назвал блокаду директор Авдеевского коксохима (АКХЗ) Муса Магомедов. Он объясняет, что завод снабжается электроэнергией с неподконтрольной правительству территории — с Зуевской ТЭС. Станция в ДНР работает на углях марки Г, которые туда поставляются из Днепропетровской и Донецкой областей (Павлоград и Доброполье).

"Железная дорога заблокирована "активистами", и они фактически наносят Авдеевке удар в спину. Прекращение поставок углей на Зуевскую ТЭС означает ее остановку, город и окрестности останутся без электро- и теплоэнергии, дальше последует резкое снижение производства на АКХЗ, где заняты четыре тысячи сотрудников, потом под удар попадет ММК имени Ильича — это еще 18 тысяч украинцев", — написал директор коксохима в Facebook.

Он добавляет, что оба мариупольских металлургических комбината — ММК имени Ильича и "Азовсталь" уже снизили производство на 10% из-за блокады. Они стремятся растянуть имеющиеся запасы сырья.

"И это только начало. Не за горами падение производства и на "Запорожсталь", — предсказывает Муса Магомедов.

Ущерб от блокады для Авдеевки директор Коксохима сравнивает с обстрелами.

По Ахметову бьют и в ЛНР

Спустя 2 недели после начала блокады удар по предприятиям, которые связаны технологическими цепочками с подконтрольной правительству территорией, нанесли власти ЛНР.

В Луганске в первом чтении приняли закон, который обязывает все предприятия, которые работают на территории ЛНР, перерегистрироваться. Сейчас они зарегистрированы на подконтрольных правительству территориях, и налоги платят, соответственно, в Украине. Платят они и налоги за своих работников, у которых за счет этого, не прерывается пенсионный стаж. Кстати, и военный сбор, который идет на финансирование ВСУ, работники тоже платят.

Такое положение позволяет владельцам предприятий избежать обвинения в финансировании терроризма. Ведь их выплаты получают лишь работники.

Теперь же ЛНР хочет, чтобы владельцы сделали выбор: "ты с нами или с ними?". Потому что перерегистрация в непризнанных республиках и уплата налогов им однозначно будут расценены как финансирование терроризма.

Речь идет о самых крупных предприятиях ЛНР — угольных объединениях, прежде всего, тех, что входят в империю Рината Ахметова, СКМ: "Метинвест" (коксующиеся угли для металлургии) и ДТЭК (энергетические угли).

Также закон адресован собственникам Алчевского металлургического комбината и ПАО "Алчевсккокс" — корпорации ИСД. ИСД ("Индустриальный союз Донбасса") частично принадлежит украинским предпринимателям Сергею Таруте (губернатор Донецкой области в 2014 году) и Олегу Мкртчану, но контрольный пакет находится у россиян. Алчевский меткомбинат уже остановился из-за блокады железной дороги.

"Блокадчики" заодно с "сепарами"

Теперь же крупному бизнесу предстоит определиться, что делать с регистрацией и налогами, до 31 марта. В случае отказа подчиниться власти ЛНР обещают ввести "государственное управление" посредством временной администрации. По сути, предполагается "национализация".

"На руку сепарам играют те, кто осуществляют проект "блокада". Предприятия останавливаются не 31 марта по вине "ЛДНР", а в феврале — потому что не могут завозить сырье и вывозить продукцию. Первая ласточка — Алчевский меткомбинат. То есть, к 31 марта предприятия УЖЕ стоят — и отжим их в собственность "ЛДНР" выглядит чуть ли не как вынужденный шаг. Мол, мы их "спасаем", а в остановке виновна украинская сторона — она ж нас всех блокирует", — моделирует ситуацию главред сетевого издания "Реальная газета" Андрей Дихтяренко.

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Совпадение блокады с ультиматумом от ЛНР выглядит неслучайным. О том, что уголь и сталь сотнями вагонов пересекают линию фронта, было известно давно. Например, РИА Новости Украина писало об этих поставках еще год назад. Были и публикации в других СМИ.

Но "терпець урвався" у экс-комбата Семенченко почему-то только теперь.