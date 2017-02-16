Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ситуация в зоне АТО остается сложной. Украинские силовики заявили в четверг, 16 февраля, что ополченцы за минувшие сутки 49 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб и трое получили ранения.

Со своей стороны, ополченцы заявляют о нарушениях со стороны силовиков. Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах непризнанной ДНР передает в четверг, что "украинская армия с вечера выпустила почти 600 реактивных, артиллерийских и танковых снарядов, а также мин по 10 прифронтовым районам Донецкой Народной Республики".

Собеседник агентства уточнил, что окрестности Ясиноватой были обстреляны из "Градов".

Между тем, тон Запада относительно украинского кризиса меняется. Если раньше во всех грехах обвиняли Россию, то теперь о Москве иной раз и вовсе забывают упомянуть, но обвинения звучат уже в адрес киевской власти. Так, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро считает, что урегулирование кризиса в Украине зашло в тупик, и ответственность лежит как на ополченцах Донбасса, так и на Киеве.

"Министр констатировал, что бои в Украине, к сожалению, возобновились. В настоящее время ситуация тупиковая, ответственность за это несут как сепаратисты, так и украинское правительство", — привел слова Эйро официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль на брифинге по итогам заседания французского Кабмина.

Это высказывание действительно может свидетельствовать об изменении позиции Запада, об изменении восприятия того, что происходит в Украине, сказал РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Представить себе такое заявление даже год тому назад было бы, наверное, нереально. Очевидно, что сегодня на Западе чувствуют огромное разочарование ролью Украины в этом конфликте и в реализации минских соглашений. Очевидно, что это разочарование создает очень опасную почву для украинского правительства", — отметил политолог.

Похоже, в Киеве всерьез опасаются последствий такого разочарования. Глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью в интервью Die Welt предупредил: "решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно".

По мнению министра, если Запад предоставит России свободу действий, то последствия будут "катастрофические".

В случае открытого вторжения, полагает глава МВД, "Украина, возможно, даже лишится независимости и перестанет существовать как государство", но и Россия понесет огромные потери, "а в Евросоюз хлынут толпы беженцев"…

Отметим, что президент РФ Владимир Путин, выступая в октябре прошлого года на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил: пусть кому-то и "выгодно выдавать себя за защитников цивилизации от каких-то новых варваров", но дело в том, что Россия ни на кого нападать не собирается.

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Ранее Украина, ДНР и ЛНР достигли соглашения об отводе запрещенных минскими договоренностями вооружений до 20 февраля 2017 года. Об этом вечером в среду заявил специальный представитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик. Впрочем, уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего назвал эту договоренность "устной и хрупкой" и заявил, что "есть веские основания сомневаться в добросовестности украинской стороны…".