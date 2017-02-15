Гумподгруппа по Донбассу хочет привлечь ООН к обмену пленными - Олифер

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Гуманитарная подгруппа по Донбассу планирует привлечь мониторинговую миссию ООН к вопросу обмена пленными, заявила по итогам переговоров в Минске Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы.

"В рамках гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы было принято решение обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой о том, чтобы представители миссии стали посредниками в процедуре верификации отказа граждан, которые отказываются от перемещения на территорию ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) в рамках обмена заложниками и хотят остаться на территории, подконтрольной украинской власти. Украинская сторона настаивает: для ускорения процесса верификации необходимо обязательно привлечь к этой миссии Международный комитет Красного Креста", — говорится в сообщении Олифер в Facebook.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.