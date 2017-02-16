Отчет Луценко, встреча в Минске, Трамп и Крым. Мнение Рудякова

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине 15 февраля отмечается день чествования украинцев, принимающих участие в боевых действиях на территории других государств.

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства. Также премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что обратился в СНБО по поводу блокады железнодорожного пути неподалеку линии разграничения на Донбассе.

Генпрокурор Юрий Луценко 15 февраля представил результаты работы Генпрокуратуры в 2016-ом году. Они неутешительны: преступность в Украине растет. В стране стали больше воровать, но меньше убивать и насиловать. Злоумышленники сейчас нацелены на имущественные преступления, отметил генпрокурор.

Антикоррупционный суд можно создать до конца этого года. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, выступая на слушаниях по работе антикоррупционных органов в комитете Верховной Рады по вопросам борьбы с коррупцией.

Представители Украины на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 15 февраля заявили о важности выполнения Минских соглашений в полном объеме.

"Украинская сторона еще раз подтвердила свою позицию о том, что без полного прекращения огня, вывода тяжелых видов вооружений и воинских формирований с территории Украины, без решения вопроса границы — любые разговоры о выборах, о законе про особый статус отдельных районов Донбасса не имеют практического решения", — написала в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

События среды, 15 февраля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

В Украине отмечается день чествования украинцев, принимающих участие в боевых действиях на территории других государств. Насколько важно, что нынешняя украинская власть уделяет внимание этому вопросу и какие?

— То, что власть и общество обращают на это внимание, и день есть отдельный, это день вывода советских войск из Афганистана в 1979-ом году, 15 февраля ушли, то это, мне кажется, правильно, это мудро. Это как раз одна из дат новейшей истории, которая способна объединить, вокруг которой может произойти реальное, не декларативное объединение нации, общества.

Тут что сказать? Светлая память тем, кто остался там, нашим согражданам. Дай Бог здоровья тем, кто вернулся целым и невредимым, или с какими-то травмами, увечьями, и таких тоже много. Дай Бог, чтобы государство все-таки не раз в году вспоминало этих людей, а оказывало какую-то помощь посильную в это тяжелое для государства время.

А вывод? Поменьше воевать, тем более за пределами страны. И побольше все же пытаться улаживать какими-то дипломатическими методами. Чтобы такие даты не множились, а эта дата уже останется, конечно, на многие годы.

Введено не чрезвычайное положение, а чрезвычайные меры в энергосистеме Украины. Насколько тут ключевая разница?

— Сейчас трудно говорить об этом, потому что нет еще разъяснений по этим мерам, по этой конкретике. В принципе, мне кажется, тут больше игра в слова, потому что специалисты еще неделю назад говорили, что нужны чрезвычайные меры или положение, как угодно называйте.

Просто интересно получается, сидит вместе с премьером в зале и министр внутренних дел Украины. И премьер обращается к блокирующим, призывать их прекратить эту блокаду. Почему нельзя обратиться к Авакову и сказать: в рамках украинского законодательства, пожалуйста, решите ситуацию.

— В этом примере, который вы говорите, как раз есть подводные камни. Я думаю, премьер к Авакову напрямую обратиться не рискует, потому что министр внутренних дел может обидеться и не так воспринять эту просьбу, и не станет ее выполнять. Хотя мне кажется, если СНБО за это возьмется, то и Авакову придется принимать участие в каких-то действиях по снятию блокады.

СМС от радиослушателя: "Ничего страшного, поделятся маржей с организаторами блокады, а недополученную прибыль компенсируют тарифами для населения". В экспертной среде не все иронично относятся к этому предположению…

— К сожалению, да. Мы уже упомянули, что это может быть одним из последствий. Эта коррупционо-криминальная составляющая в этой истории присутствует, кто бы об этом не начинал говорить на каком-то более серьезном, глубоком уровне, он на нее обращает внимание.

Удастся ли как-то совместными усилиями всех заинтересованных сторон, в том числе тех, кто на этом зарабатывает достаточно большие деньги, удастся ли остановить таким вмешательством правительства, — это для правительства очень серьезный тест.

Генпрокуратура отчиталась об итогах своей работы. Давайте начнем с раскрываемости, которая снижается…

— Тут надо иметь в виду, что это официальная статистика, которая показывается. Я думаю, что цифры еще более удручающие, а сам этот показатель крайне важен, поскольку он как раз один из маркеров профессионализма прокурорской службы. Если этот показатель идет вниз, причем набирая темпы, то это означает, что что-то в ведомстве надо делать.

Причем об этом говорит генпрокурор, который отчасти ответственен…

— Он не будет ни перед кем отвечать. Луценко так и остался политической фигурой, хотя и стал генпрокурором. В данном случае, мне кажется, эта его самокритика имеет подоплеку, то есть он хочет дальше продолжать в ведомство приводить новых людей, о которых он сказал. Тут каждый конкретный случай, мне кажется, заслуживает особого внимания. Специалисты и профессионалы на дороге не валяются.

Луценко упомянул трех народных избранников, с которых, возможно, будет снята неприкосновенность за неуплату налогов. Это депутаты Константиновский, Супруненко и Шуфрич. Почему именно они? Почему не Порошенко, почему не Гонтарева?

— Избирательность присутствует. Она понятна. Все-таки это фигуры первого звена, первого ряда. Трудно предположить, что Генпрокуратура будет заниматься какими-то делами, даже если таких лиц, это беда не наша, эта беда таких стран как мы. Поэтому об этом, может, в перспективе, если будут какие-то неопровержимые доказательства. Но до этого, я думаю, мое поколение не доживет.

Почему ГПУ и ГФС обращает внимание конкретно на этих народных избранников?

— Избирательность политически мотивированная присутствует. В данном случае она срабатывает, но это не снимает ответственности с тех, кому предъявлены претензии.

Как дальше пойдет, посмотрим, но хотелось бы надеяться, что это первая ласточка, которая потом станет системной работой. Кто-то недавно из американцев написал, что в этих третьих странах, к которым, к сожалению, мы теперь принадлежим, пытаются представить арест коррупционеров как борьбу против коррупции. А борьба против коррупции – это системная работа. Так вот, у нас пока что эти первые ласточки не системные.

Генпрокурор сказал, что будет инициирован тест на наркозависимость в прокурорской системе. По его словам, "вопиющий факт разоблачения сотрудника местной прокуратуры Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах из уголовных производств, но и склонял и других к их употреблению, в том числе, и сотрудников прокуратуры".

— Это единичный случай. Из-за этого устраивать, подвергать, ставить под сомнение сотрудников всей прокурорской службы, мне кажется, это преувеличение большое. Это, мне кажется, политизация работы, такой ход. Мне кажется, в этом случае это склонность к позерству, к пиару срабатывает во вред делу.

Это совпадение, что отчет генпрокурора и отчет антикоррупционного прокурора и главы НАБУ состоялись в один день.

— Очевидно, это было так задумано, чтобы можно было их сравнивать, но эти два ведомства новых не работают так, как должны были бы работать. И в этом надо признаться, прежде чем ставить очередные требования.

И требования создавать еще новые структуры, в частности антикоррупционный суд, это чиновничья логика: для того, чтобы ничего не делать, нужно плодить бумаги, плодить инстанции. Хотя, конечно, если бы такой суд реально работал, это было бы неплохо. В данном случае, пока что, этим ведомствам двум и их первым лицам отчитываться не о чем.

Артем Сытник говорит, что без создания антикоррупционного суда все усилия будут нулевыми. Действительно ли без него не обойтись, или просто теперь это очередное оправдание?

— Это отговорка. Еще раз повторяю тезис, который очень прост: такой суд был бы нужен, работающий суд. Но пока его нет, нужно обходиться теми средствами, которые есть. А полномочий и средств у этих двух созданных структур антикоррупционных, специализированных, они есть, они существуют. Но они не используются.

И это в данном случае — сказка о суде. Когда сделают суд, будет сказка о чем-то другом. Это отговорки, их можно хорошо подать, но они являются отговорками.

Создание всех этих структур на начальном этапе, это было искреннее намерение нынешней власти бороться с коррупцией? Или отчасти это делалось и для наших международных западных партнеров?

— В принципе, никто не скрывал, что это делается по заданию наших западных партнеров, но в данном случае мы прошли этот этап, они созданы, сделаны эти шаги в этой антикоррупционной борьбе. Теперь нужно, чтобы они работали.

Это у нас, кстати, такая давнишняя проблема в отношениях, в частности с ЕС, они говорят – сделайте что-то, мы делаем, какие-то новшества вводим. А они говорят: теперь нужно имплементацию этих законов, этих новшеств, нужно чтобы эти все вещи работали. А они у нас не работают.

Это у нас такое хроническое заболевание, которое объясняется спецификой государственного развития.

Печерский райсуд Киева закрыл так называемое "квартирное дело" Сергея Лещенко. В НАПК его просили оштрафовать за нарушения при покупке квартиры. Все, вопрос исчерпан.

— У нас суд – последняя инстанция. В принципе, теперь, если какой-то более высокий суд мог существовать, он мог бы сказать. А так дело закрыто и закрыто.

Но знаете, ложечка нашлась, а осадок остался. Хотя еще раз повторяю, раз он сказал, значит мы должны принимать это решение суда как данность, как реальность.

В Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной по урегулированию ситуации на Донбассе. Как оцените результаты?

— Тут трудно было ожидать что-то конкретное и практическое после обострения ситуации на Донбассе. Поэтому запланировали эти встречи заранее, они состоялись, но, я думаю, носили, скорее, протокольный характер, может быть, какие-то заделы, наработки на будущее. Пока что контактерам в Минске особо делать нечего.

Есть позиция министра иностранных дел Франции: "Бои в Украине, к сожалению, возобновились. В настоящее время ситуация тупиковая. Ответственность за это несут как сепаратисты, так и украинское правительство". Глава МИД сообщил, что ожидается новая встреча на министерском уровне в нормандском формате, чтобы возобновить дискуссии по реализации Минских соглашений. Чего нам ожидать?

— Изменения позиции Франции, Германии в отношении конфликта и особенно очень показательна реплика Эро, фраза о том разделении ответственности на две стороны – на нашу и на противоположную. Этого раньше не было.

То, что госпожа Олифер написала по поводу этого заседания, мы продолжаем проводить свою бескомпромиссную позицию, где мы во всем правы, и мы только требуем признания нашей правоты. Мне кажется, на встрече 18 числа будут для нас какие-то малоприятные формулировки, к которым нужно быть готовыми и двигаться дальше, несмотря на то, что эти формулировки нас не будут удовлетворять. Ни в коем случае опять не блокировать не немецкое, ни французское посольство и никакие другие, ни в коем случае не рисовать, чтобы потом не извиняться и не усугублять и так очень непростую ситуацию. Сейчас могут быть подвижки для нас.

Президент США Дональд Трамп опубликовал твит: "Крым был завоеван Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок с Россией?" В США для нас неплохие сигналы?

— Неплохие сигналы, да. В принципе, более того, мне кажется, что американцы обозначают свои первоначальные позиции, с которых они будут начинать с россиянами переговоры.

Насколько эти позиции потом останутся, это большой вопрос, потому что щелкнул по носику симпатичному. Это же констатация факта. Обама тогда был президентом США, когда все эти дела происходили. Поэтому, мне кажется, что это такой легкий укор в отместку за козни, которые привели к отставке советника.

Эти заявления потому, что переживают за Украину, или это внутренние разборки?

— Это американские все вещи. Это их междусобойчики. Мы служим одним из ящичков, где лежит материал, который можно упомянуть и подать, в том числе, чтобы критиков Трампа утихомирить в США. Это их внутренние дела, это их внутренняя политика, а мы только пешечки.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.