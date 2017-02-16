Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

РИА Новости Украина

Выкрикивая лозунги о необходимости прекращения минских переговоров и разбрасывая листовки с соответствующим содержанием, они вынудили спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика покинуть помещение, где он намеревался подвести итоги переговоров перед журналистами.

Среди других знаковых событий этого переговорного раунда — новая дата отвода тяжелого вооружения и новые инициативы по освобождению пленных в Донбассе.

Провокация радикалов

Перед началом выступления Сайдика, который планировал как обычно отчитаться перед журналистам об итогах работы контактной группы и ее подгрупп, четыре человека, ранее "растворившиеся" в толпе ожидающих в минском Президент-отеле окончания переговоров журналистов, стали скандировать "прекратите минские переговоры" и разбрасывать листовки. Молодые люди представились членами партии "Другая Россия".

"Переговоры в Минске должны быть прекращены. Власти Украины не соблюдают перемирие, предусмотренное минскими соглашениями от 2015 года", — говорилось в разбросанных перед журналистами листовках.

В заявлении подчеркивалось, что представители партии требуют от РФ "оказать необходимую помощь ополчению ДНР и ЛНР".

"Нацболы призывают руководство России прекратить все дипломатические и экономические контакты с Украиной до низложения власти порошенковской банды", — говорилось в листовке.

Эти действия вынудили Сайдика удалиться из помещения, где должен был пройти брифинг. Представители МИД Белоруссии попросили журналистов также покинуть помещение и пообещали, что подход к прессе возобновится после проверки журналистских удостоверений.

Позже пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик заявил, что в Минске расценивают данные действия как сознательную провокацию.

"МИД Белоруссии расценивает попытку сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки. Белорусская сторона будет и далее принимать все необходимые меры для обеспечения безопасной и беспрепятственной работы трехсторонней контактной группы и немедленно пресекать все попытки помещать ее работе", — заявил журналистам Мирончик.

В МИД Белоруссии утверждают, что среди пытавшихся сорвать пресс-конференцию были граждане с паспортами Российской Федерации, а также журналистскими удостоверениями, в частности издания "Русская планета».

В "Другой России" подтвердили РИА Новости, что акцию провели четверо представителей их организации, но не смогли уточнить, работают ли они журналистами.

Комментарием "Русской планеты" РИА Новости пока не располагает.

Интенсивность обстрелов снизилась

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе, обвиняя друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. На предыдущих переговорах контактная группа призвала к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в районе, ограниченном донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения.

К 5 февраля 2017 года стороны должны были отвести вооружение, подпадающее под действие минских соглашений, на определенные ими расстояния, за соответствующие линии и в места хранения.

Все-таки вышедший к прессе после инцидента с радикалами Сайдик сообщил, что интенсивность обстрелов в Донбассе за минувшие две недели снизилась.

"В прошлый раз мы пришли к очень важному решению… которое способствовало снижению напряженности, уменьшению объемов военных действий и возврату к более мирной жизни гражданского населения", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "на переговорах в среду особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств от линии соприкосновения, а также вопросам защиты гражданского населения и жизненно важных объектов инфраструктуры, в том числе путем создания зон безопасности вокруг них».

При этом Сайдик отметил важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в деле снижения напряженности и восстановления объектов инфраструктуры в районах Авдеевки, Ясиноватой и донецкого аэропорта, которые были повреждены во время недавних обстрелов.

Новая попытка отвода

При этом, по словам Сайдика, на заседании контактной группы в среду в Минске было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля.

"Благодаря сегодняшнему труду господина Апакана (Эртугрул Апакан — глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине — ред.) было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля", — сказал Сайдик.

Между тем пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила по итогам переговоров, что ситуация с безопасностью в Донбассе остается тревожной и напряженной, а режим прекращения огня должен быть устойчивым и длительным.

"Ситуация с безопасностью остается тревожной и напряженной. Режим прекращения огня должен быть устойчивым и длительным, тяжелые орудия следует отвести от линии соприкосновения, а СММ (миссии — ред.) ОБСЕ следует подтвердить такой отвод. Мы настаиваем: минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, включая меморандум от 19 сентября 2014 года", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

В свою очередь представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступили за использование всех механизмов для деэскалации конфликта в Донбассе, заявила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

"По мнению представителей народных республик, допускать повторения массированных обстрелов, разрушений жилой инфраструктуры и социально-значимых объектов просто непозволительно. Необходимо задействовать все возможные механизмы, чтобы достичь деэскалации ситуации на линии соприкосновения", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

ООН поможет пленным

Гуманитарная подгруппа по Донбассу планирует привлечь мониторинговую миссию ООН к вопросу обмена пленными, заявила пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах.

"В рамках гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы было принято решение обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой о том, чтобы представители миссии стали посредниками в процедуре верификации отказа граждан, которые отказываются от перемещения на территорию ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) в рамках обмена заложниками и хотят остаться на территории, подконтрольной украинской власти. Украинская сторона настаивает: для ускорения процесса верификации необходимо обязательно привлечь к этой миссии Международный комитет Красного Креста", — говорится в сообщении Олифер в Facebook.

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В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ также сообщил, что на заседании гуманитарной подгруппы было принято решение обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"В гуманитарной сфере продолжалось обсуждение вопроса освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Было принято решение обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека в Женеве, чтобы представители миссии стали посредниками в процедуре верификации желания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения", — сказал Сайдик журналистам.

Пресс-секретарь полпреда ДНР также сообщила, что в среду гуманитарная подгруппа по Украине сосредоточила усилия над уточнением списков пленных для проведения обмена между Киевом и ополченцами.

"Гуманитарная подгруппа ведет активную работу над актуализацией списков пленных для произведения в дальнейшем обмена. Переговорщики ЛНР и ДНР прилагают все усилия для достижения результатов", — написала Талакина в Facebook.

В политической подгруппе прогресса нет

Участники политической подгруппы не достигли консенсуса по порядку предоставления особого статуса Донбассу, сообщила Талакина.

"Украина продолжает затягивать обсуждение политических пунктов минских соглашений. На сегодняшней встрече подгруппы по политическим вопросам переговорщикам вновь не удалось достичь консенсуса по вопросу имплементации "формулы Штайнмайера", — написала она.

"Формула Штайнмайера" (экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Представитель ДНР, исполняющая обязанности министра иностранных дел республики Наталья Никонорова также заявила, что Киев заблокировал рассмотрение вопроса "формулы Штайнмайера" на встрече политической подгруппы в Минске.

"Сегодня на повестке заседания политподгруппы стояла "формула Штайнмайера" как механизм определения вступления в силу закона об особом статусе. Однако Киев заблокировал рассмотрение данного вопроса в рамках работы группы, ссылаясь на ожидание результатов заседаний в "нормандском формате", — сказала она журналистам.

Также Никонорова подчеркнула, что представители Киева предложили свой вариант работы по "формуле Штайнмайера". По ее словам, в таком формате она может продлиться «годами".

"Наши оппоненты отметили, что если представители в Минске не будут согласны с редакцией формулы лидеров стран-гарантов, то она будет вынесена на доработку группам в Минске, а затем результаты их работы будут вновь возвращены в "нормандский формат". Данная позиция Украины создает замкнутый круг, и обсуждение во всех форматах может продлиться годами", — сказала она.

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Подгруппа по экономике заработала

В среду в Минске состоялось заседание экономической подгруппы, встречи которой ранее неоднократно срывались. Участники подгруппы определили приоритетные направления дальнейшей работы, сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР на минских переговорах.

"Прошло заседание подгруппы по экономическим вопросам. Определены приоритетные направления работы. Надеемся на конструктивное обсуждение наиболее критических вопросов", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Между тем, по словам Сайдика, подгруппа по экономическим вопросам обсудила вопросы водоснабжения Луганской и Донецкой областей, а также тему защиты жизненно важных объектов инфраструктуры, например, Донецкой фильтровальной станции.

Представители ДНР в среду в Минске также подняли вопрос о размещении позиций украинских силовиков вблизи Донецкой фильтровальной станции.

"Особое внимание Денис Пушилин уделил ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции. Размещение украинских войск и блиндажей в непосредственной близости от ДФС (Донецкой фильтровальной станции) создает дополнительные угрозы безопасности как сотрудникам станции, так и обострению ситуации на данном участке фронта в целом", — сообщила Талакина.

Она отметила, что полпред ДНР "подчеркнул необходимость скорейшего разрешения этого вопроса".

Следующее заседание контактной группы и ее подгрупп пройдет в Минске 1 марта.