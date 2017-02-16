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    В результате обстрела Донбасса погиб военный - штаб АТО

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (16)

    (обновлено: )5310
    Обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь, Новотроицкое, Авдеевка, Опытное, Новоселовка, Зайцево, Пески, Крымское, Новоалександровка и Новозвановка.
    Украинские военные. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в четверг, что ополченцы за минувшие сутки 49 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб и трое получили ранения.

    "В общем зафиксировано 49 обстрелов. К сожалению, один военный погиб, трое ранены и один травмирован", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По данным пресс-центра, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь, Новотроицкое, Авдеевка, Опытное, Новоселовка, Зайцево, Пески, Крымское, Новоалександровка и Новозвановка. Как утверждают украинские силовики, огонь велся из пулеметов, стрелкового оружия, минометов, гранатометов, также применялся снайперский огонь.

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    Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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