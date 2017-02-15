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    ОБСЕ: интенсивность обстрелов в Донбассе за две недели снизилась

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    Мартин Сайдик заявил, что группа по Донбассу ранее пришла к важному решению, "которое способствовало снижению напряженности, уменьшению объемов военных действий и возврату к более мирной жизни гражданского населения".
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик заявил, что интенсивность обстрелов в Донбассе за минувшие две недели снизилась.

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    Внеочередное заседание Кабмина по блокаде Донбасса

    В среду в Минске прошли заседания контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп.

    "В прошлый раз мы пришли к очень важному решению… которое способствовало снижению напряженности, уменьшению объемов военных действий и возврату к более мирной жизни гражданского населения", — сказал Сайдик.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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