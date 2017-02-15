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    Степанюк: блокада Донбасса разваливает экономику Украины

    Тема:

    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (331)

    (обновлено: )32150
    Помимо экономических потерь от блокирования сообщения с неконтролируемыми территориями, украинская власть теряет свой имидж, поскольку не может обеспечить контроль даже железнодорожных путей, заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    На начало февраля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) было 858 тыс. тонн угля антрацитовой группы, что в среднем составляет почти месячный запас для работы станций. В полного прекращения поставок антрацита из Донбасса, дефицит угля начнет ощущаться к концу февраля – началу марта.

    Как сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик, в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии для удержания единой энергосистемы. На каждый гигаватт дефицита мощности энергосистемы будет приходится порядка 1 млн потребителей э/э и порядка 100 тысяч домохозяйств, получающих централизованное отопление.

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    Последствия блокады железнодорожного сообщения – это не только потери для экономики, но и удар по политическому имиджу страны, заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференция на тему "Зима продолжается. Украину ждут веерные отключения электричества?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

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    Степанюк: цель блокады Донбасса - довести страну до полного коллапса

    "С экономической точки зрения блокада способствует дальнейшему развалу экономики. Она способствует тому, что украинская энергосистема может начать веерные отключения. Это особенно больно ударит по предприятиям непрерывного цикла и по высокотехнологичным предприятиям. Единственное смягчающее обстоятельство это то, что предприятия и так не работают или работают один-два дня в неделю и могут еще приспособиться, если будет план веерных отключений. А предприятия непрерывного цикла, как доменные печи, в случае их остановки запустить заново нереально", – подчеркнул Степанюк.

    По словам эксперта, блокада бьет не только по экономике, но и по политическому имиджу страны.

    "Люди, которые блокируют железнодорожные пути, они показывают, что украинское правительство не контролирует собственные дороги. Это очень важно: любой инвестор, который думал сюда что-то инвестировать, передумает. Главные вопросы любого бизнеса — это логистика и обеспечение энергией. Если нет гарантированной логистики и энергоснабжения предприятий, то пусть здесь будет хоть ноль налогов и рабская рабочая сила, все равно сюда никто не придет", – пояснил эксперт.

    Он добавил, что нынешняя цивилизация полностью зависит от энергии.

    "Если выключить энергию в США, не будет США. Это касается любой страны. Наступает полный паралич власти и остановка промышленности. Видимо, этого и добиваются блокадники", – заявил Степанюк. 

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    В результате "энергоосады" Донбасса, к началу марта под "акцию" веерных отключений э/э и вымораживания квартир могут попасть до 2,5 млн человек и 200 тыс. домохозяйств соответственно.

    Помимо этого, энергетикам придется запустить газомазутные блоки, что существенно увеличит объемы потребления газа и создаст риски возникновения дефицита газа вследствие более активного их использования.

    Правительство не исключает веерные отключения потребителей электроэнергии, однако, вопреки собственным заявлениям, во вторник, 14 февраля не рассматривало вопрос о введении чрезвычайного положения в энергетике.

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