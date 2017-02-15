Степанюк: блокада Донбасса разваливает экономику Украины

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

На начало февраля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) было 858 тыс. тонн угля антрацитовой группы, что в среднем составляет почти месячный запас для работы станций. В полного прекращения поставок антрацита из Донбасса, дефицит угля начнет ощущаться к концу февраля – началу марта.

Как сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик, в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии для удержания единой энергосистемы. На каждый гигаватт дефицита мощности энергосистемы будет приходится порядка 1 млн потребителей э/э и порядка 100 тысяч домохозяйств, получающих централизованное отопление.

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Последствия блокады железнодорожного сообщения – это не только потери для экономики, но и удар по политическому имиджу страны, заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк на пресс-конференция на тему "Зима продолжается. Украину ждут веерные отключения электричества?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"С экономической точки зрения блокада способствует дальнейшему развалу экономики. Она способствует тому, что украинская энергосистема может начать веерные отключения. Это особенно больно ударит по предприятиям непрерывного цикла и по высокотехнологичным предприятиям. Единственное смягчающее обстоятельство это то, что предприятия и так не работают или работают один-два дня в неделю и могут еще приспособиться, если будет план веерных отключений. А предприятия непрерывного цикла, как доменные печи, в случае их остановки запустить заново нереально", – подчеркнул Степанюк.

По словам эксперта, блокада бьет не только по экономике, но и по политическому имиджу страны.

"Люди, которые блокируют железнодорожные пути, они показывают, что украинское правительство не контролирует собственные дороги. Это очень важно: любой инвестор, который думал сюда что-то инвестировать, передумает. Главные вопросы любого бизнеса — это логистика и обеспечение энергией. Если нет гарантированной логистики и энергоснабжения предприятий, то пусть здесь будет хоть ноль налогов и рабская рабочая сила, все равно сюда никто не придет", – пояснил эксперт.

Он добавил, что нынешняя цивилизация полностью зависит от энергии.

"Если выключить энергию в США, не будет США. Это касается любой страны. Наступает полный паралич власти и остановка промышленности. Видимо, этого и добиваются блокадники", – заявил Степанюк. Канал РИА Новости Украина на Youtube Землянский: блокада Донбасса ведет к гуманитарной катастрофе

В результате "энергоосады" Донбасса, к началу марта под "акцию" веерных отключений э/э и вымораживания квартир могут попасть до 2,5 млн человек и 200 тыс. домохозяйств соответственно.

Помимо этого, энергетикам придется запустить газомазутные блоки, что существенно увеличит объемы потребления газа и создаст риски возникновения дефицита газа вследствие более активного их использования.

Правительство не исключает веерные отключения потребителей электроэнергии, однако, вопреки собственным заявлениям, во вторник, 14 февраля не рассматривало вопрос о введении чрезвычайного положения в энергетике.