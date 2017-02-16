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    Политика

    Посольство США в Украине призвало решить ситуацию с блокадой

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (371)

    (обновлено: )32640
    Посольство США в Украины призывает стороны встретиться, чтобы принять следующие краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения.
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    https://www.facebook.com/gromov.igor.5

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Укриана. Посольство США в Украине выразило обеспокоенность в связи с блокированием поставок угля из Донбасса со стороны противников торговли с неподконтрольными Киеву территориями, говорится в заявлении дипведомства.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Президент Украины Петр Порошенко в четверг проводит заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с торговой блокадой Донбасса со стороны активистов, что привело к дефициту антрацитового угля в Украине и вынудило Киев принять чрезвычайные меры в энергетике.

    "Мы обеспокоены нынешним препятствием поставок угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и его потенциальным воздействием на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины. Стороны должны встретиться, чтобы принять следующие краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев по обе стороны", — говорится в заявлении.

    Также посольство призывает правительство Украины ускорить выполнение реформ в энергетическом секторе.

    "Выполнение плана по диверсификации поставок угля для Украины, повышение энергоэффективности и сведение к минимуму роли государства в энергетическом секторе приведет к сокращению возможностей для коррупции и усилению энергетической безопасности", — говорится в заявлении.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.

    Ранее на заседании в среду правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

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    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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    По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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