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    Внеочередное заседание Кабмина по блокаде Донбасса

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    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (340)

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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман созвал внеочередное заседание Кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства. Других подробностей о заседании пока нет.
    канал Кабмина в YouTube

    Ранее Гройсман созвал заседание энергетического штаба для оценки ситуации в энергетике, в частности с запасами угля. По словам премьера, треть электроэнергии производится на ТЭС и на ТЭЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас весьма высокие, отметил премьер.

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    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

    По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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