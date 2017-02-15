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    Политика

    Гройсман: блокада Донбасса - преступление

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (342)

    (обновлено: )43360
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с блокадой, отметил, что ситуация с блокированием приведет к остановке металлургических предприятий в стране.
    Владимир Гройсман
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИа Новости Украина. Блокада поставок дефицитного угля антрацитовой группы, который используется теплоэлектростанциями Украины и поступает из зоны АТО, является преступлением и ведет к подрыву всей национальной экономики, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

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    "Я считаю, что блокада сегодня – это преступление, именно по части угля… Блокада приведет к остановке металлургических предприятий в стране. В металлургическом комплексе работает 300 тыс. человек… Иначе как подрывом экономики это назвать невозможно", — цитирует УНИАН Гройсмана.

    Ранее на заседании в среду правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

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    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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    По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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