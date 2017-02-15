Торговая блокада Донбасса лишит работы 300-500 тыс украинцев - Тука

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что торговая блокада Донбасса приведет к тому, что без работы останутся около полумиллиона украинских граждан.

По мнению Туки, блокада неподконтрольных Киеву территорий не принесет пользы.

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"Если дойдет до дефицита электроэнергии, то это скажется не только на бытовых потребителях. Сократится уровень потребления электроэнергии промышленными предприятиями, что приведет к сокращению рабочих дней, рабочих часов", — написал Тука в среду в блоге на сайте издания "Новое время".

Он напомнил, что Авдеевский коксохимический завод снабжает сырьем металлургические комбинаты в Мариуполе и Запорожье.

"Если они остановятся, то с учетом смежных сфер – порядка 300-500 тысяч наших граждан останутся без средств к существованию. Бюджет же недополучит порядка двух миллиардов долларов. Это лишь один маленький пример. Но таких взаимозависимостей немало. Алчевский меткомбинат – то же самое. В лучшем случае люди останутся без работы. А, значит, без средств к существованию. А, значит, им придется каким-то образом искать эти средства, поскольку нужно кормить семьи. Альтернативы у них немного, мягко говоря", — считает Тука.

По его словам, происходящее "похоже на примитивные предвыборные технологии".

Ранее вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров не стал вводить чрезвычайное положение в энергетике. По его словам, процесс антикризисных мер уже запущен.