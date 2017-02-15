наверх
15.02.201715:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.93+ 0.05
  • USD27.23+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Торговая блокада Донбасса лишит работы 300-500 тыс украинцев - Тука

    (обновлено: )30830
    Как заявил Георгий Тука, если дойдет до дефицита электроэнергии, то это скажется не только на бытовых потребителях. По его мнению, сократится уровень потребления электроэнергии промышленными предприятиями, что приведет к сокращению рабочих дней.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что торговая блокада Донбасса приведет к тому, что без работы останутся около полумиллиона украинских граждан.

    По мнению Туки, блокада неподконтрольных Киеву территорий не принесет пользы.

    Читайте также: Соцсети: а что ты сделал, чтобы не было ЧП в энергетике?

    "Если дойдет до дефицита электроэнергии, то это скажется не только на бытовых потребителях. Сократится уровень потребления электроэнергии промышленными предприятиями, что приведет к сокращению рабочих дней, рабочих часов", — написал Тука в среду в блоге на сайте издания "Новое время".

    Он напомнил, что Авдеевский коксохимический завод снабжает сырьем металлургические комбинаты в Мариуполе и Запорожье.

    "Если они остановятся, то с учетом смежных сфер – порядка 300-500 тысяч наших граждан останутся без средств к существованию. Бюджет же недополучит порядка двух миллиардов долларов. Это лишь один маленький пример. Но таких взаимозависимостей немало. Алчевский меткомбинат – то же самое. В лучшем случае люди останутся без работы. А, значит, без средств к существованию. А, значит, им придется каким-то образом искать эти средства, поскольку нужно кормить семьи. Альтернативы у них немного, мягко говоря", — считает Тука.

    По его словам, происходящее "похоже на примитивные предвыборные технологии".

    Ранее вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров не стал вводить чрезвычайное положение в энергетике. По его словам, процесс антикризисных мер уже запущен. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Президентство Трампа: миграционный указ и заявление по Крыму
    Народный депутат Максим Ефимов
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Юлия Тимошенко
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Эрик Найман
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх