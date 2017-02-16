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    Общество

    Блокада ЛДНР. Оставшиеся без работы вступают в ряды ополчения - МО

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (346)

    (обновлено: )20720
    По данным украинской разведки, командование ополчения "увеличивает боеспособность" путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, оставшиеся без рабочих мест вследствие прекращения поставок угля по железной дороге.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, которые остались без работы из-за торговой блокады, вступают в ряды ополченцев, сообщила в четверг пресс-служба главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое в Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В начале февраля они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела. Позднее был заблокирован участок железной дороги Ясиноватая — Константиновка в Донецкой области.

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    По данным главного управления разведки Минобороны Украины, командование ополчения "увеличивает боеспособность соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, оставшиеся без рабочих мест вследствие прекращения поставок угля по железной дороге". По данным разведки, особенно активно ряды ополченцев пополняются в Свердловске (переименован в Довжанск — Ред.), Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке.

    Как утверждает пресс-служба, отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи побуждает безработных вступать в ряды ополченцев.

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    Кабмин в среду на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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