Блокада ЛДНР. Оставшиеся без работы вступают в ряды ополчения - МО

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, которые остались без работы из-за торговой блокады, вступают в ряды ополченцев, сообщила в четверг пресс-служба главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое в Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В начале февраля они заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела. Позднее был заблокирован участок железной дороги Ясиноватая — Константиновка в Донецкой области.

По данным главного управления разведки Минобороны Украины, командование ополчения "увеличивает боеспособность соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС путем увеличения их численности за счет призыва рабочих предприятий угледобывающего комплекса, оставшиеся без рабочих мест вследствие прекращения поставок угля по железной дороге". По данным разведки, особенно активно ряды ополченцев пополняются в Свердловске (переименован в Довжанск — Ред.), Ровеньках, Луганске, Алчевске и Кадиевке.

Как утверждает пресс-служба, отсутствие рабочих мест и потребность содержать свои семьи побуждает безработных вступать в ряды ополченцев.

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Кабмин в среду на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.