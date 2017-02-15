Блокада Донбасса подтолкнула Украину в будущем делать запасы угля - эксперт

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров не стал вводить чрезвычайное положение в энергетике. Об этом после заседания правительства во вторник сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко. По его словам, процесс антикризисных мер уже запущен.

Ситуацию в сфере энергетики в стране прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы энергетический эксперт Мария Яковлева.

"Я бы хотела бы поблагодарить блокировщиков, потому что они на самом деле обратили внимание на очень важную проблему в нашей стране. А давайте представим, что это не блокировщики и не украинцы, а это наши на сегодняшний день противники и они не дают поставку угля в Украину. Как будет жить тогда Украина? Вы готовы к такой ситуации? У нас есть стратегический запас, созданный государством, который сможет эту проблему решить, обеспечить нормальную жизнь населения внутри страны? Поэтому говорим о том, что антикризисный штаб должен был бы еще весной собраться и эту ситуацию спрогнозировать и создать стратегический запас угля. Этого на сегодняшний день мы с вами не имеем", — отметила эксперт.

В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги.