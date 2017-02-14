В Луганской области зреет конфликт из-за торговой блокады - ВГА

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Замглавы Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) Юрий Клименко заявил, что среди жителей подконтрольной киевским властям части Луганской области нарастает противостояние в связи с продолжающейся блокировкой грузовых железнодорожных перевозок в области. По его словам, оно может перерасти в социальный конфликт с непредсказуемыми результатами.

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"В данный момент среди населения области нарастает противостояние относительно поддержки или неудовлетворенности блокадой, что вместе с возможной приостановкой региональных бюджетобразующих предприятий и возможными перебоями в энергоснабжении может быть использовано провокаторами и безответственными политическими силами для разжигания социального конфликта", — сказал Клименко во вторник в эфире телеканала "112.Украина".

Клименко отметил, что подобный конфликт в области, которая является прифронтовой зоной, может иметь "непрогнозируемые результаты". При этом он сообщил, что на сегодняшний день Луганской области не грозят перебои с электричеством и теплом в связи с блокировкой поставок антрацитного угля из Донбасса в Украину, так как регион находится на "энергетическом острове".

По его словам, область обеспечивается теплом и электроэнергией за счет Луганской ТЭС, которая не связана с остальной энергосистемой Украины. Как сообщил Клименко, в данный момент на станции запасы угля составляют 200 миллионов тонн, чего должно хватить почти на 40 дней, при этом поставки угля на стацию продолжаются. Замгубернатора уточнил, что местные власти готовятся к возможному введению чрезвычайного положения в энергетике, однако, по его словам, есть понимание, "что до этого пока не дойдет".

Он уточнил, что от блокады железнодорожных путей в Луганской области может пострадать остальная часть Украины, так как из-за этого заблокированы поставки антрацита на ТЭС в центральной и западной части страны.

Ранее в понедельник глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях.

Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.