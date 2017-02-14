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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: а что ты сделал, чтобы не было ЧП в энергетике?

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    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (317)

    (обновлено: )22720
    Жители Украины готовятся к худшему: веерным отключениям электроэнергии. Что стало причиной такой ситуации, кто виноват и что же делать — самые популярные сейчас темы для обсуждения в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Отключение электроэнергии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Блокада Донбасса стала причиной новых бед. Из-за блокирования поставок угля украинцы всерьез заговорили о режиме ЧП в энергетике и дружно вспомнили о забытых "веерных отключениях". В первую очередь отключения могут коснуться Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей. Так решили на заседании Антикризисного энергетического штаба.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам украинского премьера, срыв отопительного сезона недопустим, к тому же Владимир Гройсман всячески отрицает информацию о закупке угля по формуле "Роттердам+": "На Роттердаме уголь стоит около 3 тыс. грн, а в тарифе учитывается 1730 грн… В Роттердаме сегодня покупать невозможно уголь, оно стоит почти вдвое больше, чем заложено в цену украинской электроэнергии".

    Однако в украинском сегменте соцсетей относительно стоимость донецкого угля, да и по поводу самой блокады есть свое, особое, мнение: "Ситуация в энергетике с блокадой, как с Минском-2, да и по многим другим сферам, демонстрирует, что никакого плана "Б" за три года власть так и не сформулировала. Живут надеждами, что само собой рассосется". "А, может, у власти такой хитрый план? Сначала они введут чрезвычайное положение в энергетике, а потом военное- в стране?", - есть в сетях и такие теории. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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