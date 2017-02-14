Соцсети: а что ты сделал, чтобы не было ЧП в энергетике?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Блокада Донбасса стала причиной новых бед. Из-за блокирования поставок угля украинцы всерьез заговорили о режиме ЧП в энергетике и дружно вспомнили о забытых "веерных отключениях". В первую очередь отключения могут коснуться Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей. Так решили на заседании Антикризисного энергетического штаба.

По словам украинского премьера, срыв отопительного сезона недопустим, к тому же Владимир Гройсман всячески отрицает информацию о закупке угля по формуле "Роттердам+": "На Роттердаме уголь стоит около 3 тыс. грн, а в тарифе учитывается 1730 грн… В Роттердаме сегодня покупать невозможно уголь, оно стоит почти вдвое больше, чем заложено в цену украинской электроэнергии".

Однако в украинском сегменте соцсетей относительно стоимость донецкого угля, да и по поводу самой блокады есть свое, особое, мнение: "Ситуация в энергетике с блокадой, как с Минском-2, да и по многим другим сферам, демонстрирует, что никакого плана "Б" за три года власть так и не сформулировала. Живут надеждами, что само собой рассосется". "А, может, у власти такой хитрый план? Сначала они введут чрезвычайное положение в энергетике, а потом военное- в стране?", - есть в сетях и такие теории.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook