Гройсман о блокаде Донбасса: срыв отопительного сезона недопустим

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Бороться с контрабандой товаров через линию разграничения необходимо, но возможный срыв отпительного сезона недопустим, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства во вторник.

"Когда речь идет о блокаде. Я категорически против любого проявления контрабанды. Я согласен, что надо остановить любые перемещения контрабанды товаров не только по железной дороге, а и другим транспортом через линию разграничения. Но когда речь идет о нацбезопасности, когда люди должны получить тепло, когда мы во время отопительного сезона, сегодня некоторые украинцы хотят собственными руками сорвать отопительный сезон? Это недопустимо. Нам надо разграничить борьбу с контрабандой и разграничить борьбу с украинским народом. Критический импорт, минимальный набор продукции с украинских недр мы можем спокойно сегодня использовать, кроме этого от этого зависит украинская металлургия", — отметил премьер.

"Я слышу, что речь идет о том что в Ротердам заложен Ротердам+. Но это не так. Потому что на Роттердаме уголь стоит около 3 тыс. грн, а в тарифе учитывается 1730 грн. Или не так? Том 3 тыс. грн это фейк, который пытаются навязать. В Роттердаме сегодня покупать невозможно уголь, оно стоит почти вдвое больше, чем заложено в цену украинской электроэнергии", – добавил Гройсман.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. Полиция сообщила, что железнодорожное полотно в районе Бахмута было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.