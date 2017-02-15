Алчевский меткомбинат остановил работу из-за блокады в Донбассе

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Алчевский металлургический комбинат, который находится на подконтрольной ополченцам территории Луганской области и контролируется корпорацией "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), приостановил работу из-за блокирования поставок сырья, сообщили работники предприятия.

"Комбинат остановлен на 10 дней из-за отсутствия сырья. Всех перевели на пятидневный график", — рассказали Hromadske работники.

По их данным, если поставки не возобновятся в течение этих 10 дней, то комбинат необходимо консервировать на более длительный период, но даже при условии возобновления работы, доменные печи придется ремонтировать из-за простоя.

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В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги.