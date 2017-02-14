Отчет Кабмина о проделанной работе. Сказочник Гройсман

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Правительство Украины отчиталось в результатах своей работы за 2016 год. Полный отчет занял более 200 страниц, однако, как отмечают эксперты, там больше воды, нежели реальных успехов. Гройсману же особо похвастаться нечем.

Экономика встала с колен, чтобы лечь на спину

Несомненной заслугой своего правительства премьер считает то, что в 2016 году Украине удалось добиться экономического роста.

"Со второго полугодия 2016 года нам удалось обеспечить экономический рост, который составил 2,2% по отношению к прошлому году. Но самое главное – в четвертом квартале рост в экономике был 4,7% ВВП. Это значит, что украинская экономика начала вставать с колен", – заявил Гройсман.

Экономист Виктор Скаршевский задается вопросом, кто же поставил украинскую экономику на колени?

"Они сами довели своими действиями украинскую экономику до резкого падения – минус 17% за два года, и теперь, когда в прошлом году она выросла на один – полтора процента, говорят, что это уже экономический рост. Это не экономический рост, это больше похоже на топтание в болоте. Теперь экономическим ростом можно будет назвать 5-10% роста в год, и то не за один год, а несколько лет подряд, чтобы экономика хотя бы восстановилась до того уровня, который был в 2013 году. Гройсман должен был бы упомянуть, рассказывая об экономическом росте, в чем роль этого правительства в экономическом росте, потому что я не вижу никаких действий, которые бы к этому привели. Просто внешнеэкономическая конъюнктура в конце года улучшилась – выросли цены на экспортные товары, и плюс огромный рекордный сельхозурожай. Это и дало большие объемы производства, но это нельзя назвать экономическим ростом", — сказал Скаршевский РИА Новости Украина.

По словам экономиста, экономический рост – это когда растут зарплаты, доходы населения, которые оно может потратить на потребительские расходы, а не когда они сразу отбираются на завышенные коммунальные услуги.

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Соцнестандарты

Согласно заявлениям Гройсмана, экономический рост дал правительству возможности для выполнения социального контракта перед гражданами: номинальная зарплата в 2016 году выросла на 23%, а реальная — на 9%. Прожиточный минимум вырос на 16%. А 6,7 млн украинских домохозяйств получили персональную защиту от рыночных цен на газ.

Как отметил Виктор Скаршевский, хвастаться тем, что более половины населения страны – бедные люди, причем к этой бедности их как раз и привели действия правительства, издевательство над этими людьми.

"Украинцы просто не в состоянии оплачивать завышенные коммунальные тарифы. Растет задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая уже составила более 23 млрд гривен. И после этого говорить, что в стране экономический рост на фоне того, что в Украине более половины населения не могут платить за ЖКУ – просто нонсенс и издевательство над людьми", — считает экономист.

Сайт правительства Украины Отчет Владимира Гройсмана о деятельности Кабмина в 2016 году

Бизнес-климат и синоптики

По словам премьера, капитальные инвестиции в 2016 году выросли примерно на 16% по сравнению с предыдущим годом. Правительством создан специальный орган для сопровождения иностранных инвестиций.

Реальная картина такова, что рост прямых иностранных инвестиций в Украину в прошлом году составил всего 3,35 млрд долларов США против 3,01 млрд долл. в прошлом году.

"Из этих 3,4 млрд долларов инвестиций большая часть не были инвестициями "по любви", 70% этих денег зашло в украинский банковский сектор, и были фактически "любовью по принуждению". Деньги давали в банки только для того, чтобы эти банки не утонули, и давали эти деньги иностранцы только потому, что оказывались перед выбором – либо утопить свой банк в Украине, либо вливать в него дополнительный капитал", — сказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко РИА Новости Украина.

Тень в тени

По результатам января-сентября прошлого года теневая экономика сократилась с 40% до 35% ВВП, что является наименьшим значением за все годы наблюдения. Такая тенденция вместе с увеличением новосозданных предприятий (по результатам 2016 года их количество увеличилось на 6%) свидетельствует о возвращении доверия бизнеса к государству.

Олег Устенко мало доверяет статистике, приведенной Гройсманом.

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"Например, в Болгарии, которая является самой "тенезированной" страной ЕС, теневая экономика в 2015 году снизилась за год с 31% до 30,6%. А у нас такие прорывы делают! Интересно, что по Европейскому Союзу годовое снижение теневой экономики по данным за 2015 год (данные прошлого года еще не опубликованы) составляло 0,5%, и в среднем теневая экономика там составляет 18,3%. Получается, что по версии украинского правительства, в Украине всего лишь в два раза больше экономики находится в тени, чем в хорошо развитых европейских странах. Вероятно, все дело в методологии подсчетов. Например, в 2013 году по официальной версии украинского правительства в тени находилось 35% экономики, а по подсчетам Фонд Блейзера – 50% Я полагаю, что разница в оценке составляет 15%. А разница в оценке тенезации по методологии Организации экономического сотрудничества и развития в Европе и того больше – 20%. То есть, если сейчас правительство озвучивает любую цифру, к ней минимум нужно прибавить 15%", — сказал Устенко РИА Новости Украина.

По его словам, если бы Украина совершила такой прорыв в выведении экономики из тени, это было бы не осталось незамеченным.

"Эффект от снижения на 5 процентных пунктов означает, что мы должны были увидеть где-то дополнительно от 4 до 5 миллиардов долларов. Если через бюджет распределяется около 40% ВВП, то бюджет должен был получить от такого снижения дополнительно от 1,5 до 2 миллиардов долларов. А мы его видели по бюджету? Мне кажется, что, мягко говоря, это не совсем соответствует действительности", — подчеркнул Устенко.

Все на борьбу с коррупцией

Гройсман поставил в заслугу правительству, что в Украине уже работает электронное декларирование имущества политиков, а перевод государственных закупок на систему ProZorro позволил сэкономить около 8,3 млрд гривен.

Как считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук, все антикоррупционные достижения Кабмина Гройсмана – не более чем мифы, как и все, чем хвастается эта власть.

"Во-первых, широко анонсированное и продавленное Западом через серьезное сопротивление нашей власти электронное декларирование вместо борьбы с коррупцией превратили в банальную легализацию "теневых" капиталов политиков и чиновников. Страна увидела миллионные накопления и множество дорогой недвижимости, которую фигуранты деклараций просто не могли себе позволить. Однако Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) и другие компетентные органы не спешат проводить проверку легальности их доходов. Мало того, по сути, уже "отбелили" всех близких к власти политиков. К слову, ни у кого не возникает вопрос, заплатил ли налоги Гройсман, который задекларировал почти полтора миллиона долларов только "наличными", — сказал Корнейчук РИА Новости Украина, добавив, что проверка электронных деклараций превратилась в дополнительный механизм прессинга оппозиции, поскольку именно их документы в первую очередь проверяет НАПК и антикоррупционая прокуратура.

Кроме того, по словам эксперта, нашумевшее ProZorro, несмотря на потраченные на него немалые деньги, в итоге никак не сэкономило бюджетные средства.

"С одной стороны, тендеры на сотни бюджетных миллионов выигрывают по-прежнему компании, близкие к власти. И реально цена дешевле не становится, поскольку остальными участниками торгов являются "подставные" фирмы. И от того, что торги происходят в электронной форме, ничего не меняется. С другой стороны – вне системы ProZorro осуществляются закупки до 200 тыс. грн, где цены также завышаются иногда в десятки раз. А сами миллионные закупки просто разбиваются на части по 200 тыс. грн", — подчеркнул Корнейчук.

Миф об энергетической стабильности

Много премьер говорил и об успехах в энергетической безопасности страны, особо гордясь тем, что Украина прекратила закупку газа у российского монополиста.

Но стоило температуре немного упасть, и Украина за первые 10 дней февраля использовала рекордное количество природного газа — на 32 процента больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Укртрансгаза. С 1 по 10 февраля было сожжено 1,79 млрд куб. м газа, что на 434 млн куб. м больше, чем в прошлом году. В Укртрансгазе объяснили это тем, что в этом году температура в первой декаде февраля была значительно ниже, чем в этот же период прошлого года.

А тут еще и блокада поставок антрацита из неподконтрольных территорий.

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Эксперт в области энергетики Валентин Землянский считает, что возникновение ЧП – это результат криврукости правительства.

"За последние три года мы второй раз входим в ситуацию чрезвычайного положения, причем в электроэнергетике, то есть чем еще это можно оправдать, когда, в принципе, любой нормальный человек, проработавший в системе либо Кабмина, либо Министерства энергетики вам скажет, что при правильном планировании, возникновении чрезвычайных ситуаций не должно произойти что-то чрезвычайное", — сказал Землянский в эфире радиостанции Голос столицы.

Видимо, чтобы не портить послевкусие от бравурного отчета Гройсмана, Кабмин решил не вводить чрезвычайное положение в энергетике.