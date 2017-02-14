Сегодня нет механизмом прекращения блокады в Донбассе - нардеп от БПП

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Блокирование грузового железнодорожного сообщения между неподконтрольной и подконтрольной Украине частями Донбасса становится масштабнее, а механизмов избавиться от него сегодня нет, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Петренко.

Он отметил, что во вторник с коллегами общался с министром энергетики Игорем Насаликом о перспективах перехода украинских ТЭС на тип угля, который добывается на подконтрольной Украине территории.

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"Много говорили с министром о путях решения, колоссальных цифрах, которые нужны для перехода энергоблоков на уголь марки "Г", и сколько лет. Премьер-министр озвучивал гораздо большие сроки, но министр энергетики озвучивал два — два с половиной года. Но ведь мы говорили, что мы действительно обеспокоены той ситуацией, которая складывается, что нас не устраивают такие сроки. Мы говорили, что де-факто мы имеем блокаду, которая действительно никуда не денется, и нет каких-то механизмов, как от нее избавиться. В любом случае у власти сейчас никто не хочет брать ответственность на себя для каких-то решительных действий по отношению к тем, кто проводит блокаду", — сказал нардеп в эфире телеканала "112 Украина".

"Блокада, по словам организаторов, разрастается, становится масштабнее", — добавил Петренко.

В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги.