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    Карасев о заявлениях Тимошенко и атаке на Гройсмана

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (185)

    (обновлено: )76350
    Попытка сместить премьер-министра – это начало долгосрочной политической игры, считает политолог Вадим Карасев. Ведь, подняв вопрос об ответственности Гройсмана, затронут и тему ответственности коалиции, отмечает он.
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко 13 февраля заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления об увольнении премьера Украины Владимира Гройсмана не появится на сайте парламента в понедельник.

    В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, проект соответствующего постановления был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня данный документ исчез с сайта парламента.

    Заявления Тимошенко — только часть атаки на премьера, написал на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

    Юлия Тимошенко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путь Тимошенко в президенты не оставит от Украины камня на камне

    "Пресс-конференция Юлии Тимошенко о необходимости отставки Гройсмана показала, что кресло под премьером зашаталось. И руку к этому прикладывает не только лидер "Батькивщины"… Не случайны в последнее время информационные вбросы, что, то ли Кубив, то ли Луценко метят в премьеры. 

    Атака на премьера связана с подготовкой к годовому отчету работы правительства в апреле месяце. В адрес Гройсмана в последнее время звучит много критики. И для этого есть основания. Ситуация в экономике/социалке/коммуналке складывается аховая. И, кстати, Тимошенко на конференции неудачи премьера скрупулезно систематизировала и предъявила прессе и обществу. Кому-то придется отвечать. И не только премьеру, но и коалиции, и парламенту.

    Но, очевидно, что "голова" премьера – это начало долгосрочной политической игры. Ведь поднимая вопрос об ответственности Гройсмана, возникнет вопрос и об ответственности коалиции. Причем этот вопрос встанет как в экономической, так и в арифметической (точнее правовой) плоскости. Сколько же на самом деле в коалиции депутатов? Пока коалицианты "уходят" от этого неудобного вопроса.

    Отсюда возможен дальнейший ход игры: переформатирование коалиции и смена премьера; досрочные выборы, новая коалиция и премьер и др. Ясно, что все идет к какому-то варианту парламентско-правительственной перезагрузки. Так что всех с началом политической весны, которая у нас традиционно стартует в феврале", — написал Карасев.

    Ранее Тимошенко заявляла о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

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    Напомним, Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.

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