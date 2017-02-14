Карасев о заявлениях Тимошенко и атаке на Гройсмана

РИА Новости Украина

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко 13 февраля заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления об увольнении премьера Украины Владимира Гройсмана не появится на сайте парламента в понедельник.

В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, проект соответствующего постановления был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня данный документ исчез с сайта парламента.

Заявления Тимошенко — только часть атаки на премьера, написал на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Пресс-конференция Юлии Тимошенко о необходимости отставки Гройсмана показала, что кресло под премьером зашаталось. И руку к этому прикладывает не только лидер "Батькивщины"… Не случайны в последнее время информационные вбросы, что, то ли Кубив, то ли Луценко метят в премьеры.

Атака на премьера связана с подготовкой к годовому отчету работы правительства в апреле месяце. В адрес Гройсмана в последнее время звучит много критики. И для этого есть основания. Ситуация в экономике/социалке/коммуналке складывается аховая. И, кстати, Тимошенко на конференции неудачи премьера скрупулезно систематизировала и предъявила прессе и обществу. Кому-то придется отвечать. И не только премьеру, но и коалиции, и парламенту.

Но, очевидно, что "голова" премьера – это начало долгосрочной политической игры. Ведь поднимая вопрос об ответственности Гройсмана, возникнет вопрос и об ответственности коалиции. Причем этот вопрос встанет как в экономической, так и в арифметической (точнее правовой) плоскости. Сколько же на самом деле в коалиции депутатов? Пока коалицианты "уходят" от этого неудобного вопроса.

Отсюда возможен дальнейший ход игры: переформатирование коалиции и смена премьера; досрочные выборы, новая коалиция и премьер и др. Ясно, что все идет к какому-то варианту парламентско-правительственной перезагрузки. Так что всех с началом политической весны, которая у нас традиционно стартует в феврале", — написал Карасев.

Ранее Тимошенко заявляла о необходимости поставить вопрос об отставке правительства Украины во главе с Гройсманом на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

Читайте также: Темнота и холод — наши лучшие друзья. Об энергетической политике Гройсмана

Напомним, Рада после избрания Гройсмана одобрила программу деятельности правительства, которая в течение года делает невозможным его отставку. Таким образом, у действующего правительства до апреля 2017 года действует "иммунитет", поэтому в Раде нет никакой юридической возможности инициировать его отставку.