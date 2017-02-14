Tagesanzeiger: Киев, провоцируя Россию, испытывает терпение Трампа

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Владимир Матвеев, обозреватель

Украина обвиняет своего большого соседа на востоке в обострении конфликта на Донбассе, однако, "по всей видимости, нового президента США Трампа испытывает вовсе не Москва, а Киев", пишет политический обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Цита Аффентрангер.

В частности, отмечает издание, с середины декабря "подразделения украинской армии маленькими шажками продвигались вглубь демилитаризованной зоны между конфликтующими сторонами. Также украинцы, ничего не скрывая, вернули тяжелое вооружение, которое согласно Минским договоренностям должно быть убрано".

Кроме того, украинцам даже "удалось без какого-либо сопротивления пророссийских повстанцев вернуть под свой контроль небольшой городок, и в итоге солдаты обеих сторон оказались в зоне видимости, после чего и произошло обострение".

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По мнению экспертов и обозревателей, активизация действий стала происходить после избрания Дональда Трампа президентом США и неуверенности Киева в курсе его политики относительно Украины.

"В первую очередь возобновившиеся ожесточенные бои преследуют цель "растормошить США". Как утверждают западные дипломаты, Киев "готов на все, чтобы не допустить отмену Трампом санкций в отношении России", пишет швейцарское издание.

Согласно данным корреспондента, в настоящее время украинская армия в военном плане превосходит повстанцев, но дальнейшее продвижение на их территорию может спровоцировать российский контрудар. Невзирая на это, в Украине растет число людей, которые хотят "создавать факты военной силой".

Согласно прогнозам многих украинских командиров, "Киев сможет вернуть себе контроль над территориями повстанцев всего за пару месяцев, хотя это и вызовет серьезные потери среди мирного населения".

Как отмечает Аффентрангер, Киев старается "разогревать конфликт и на политическом уровне". Слова президента Украины Петра Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost, опубликованном 2 февраля, показывают, что в ближайшее время кризис может еще более усугубиться. Порошенко объявил о намерении провести референдум по вопросу о вступлении его страны в НАТО.

В самом Альянсе НАТО исключают возможность присоединения Украины в средне- и долгосрочной перспективах. "Но то, что Порошенко пускает в ход эту бесполезную и опасную дискуссию, также является частью его стратегии: она должна спровоцировать русских и повысить градус конфликта", считает Аффентрангер.

В то же время Киеву, как пишет швейцарский журналист, "совершенно безразлично то, что эта дискуссия имеет разрушительный эффект во внутриполитическом отношении: если в западных областях Украины за присоединение к НАТО выступает большинство, то на русскоязычном востоке и юго-востоке эта тема по-прежнему является табу. Во время дискуссии противников вступления называют предателями, что еще сильнее укрепляет их во мнении, что они в Украине нежеланны".

В этой ситуации Украина может столкнуться с угрозой распада. В результате получается, что "борьба властей за сердца жителей Восточной Украины проиграна, если не сказать, что она никогда по-настоящему и не начиналась".

"Запад же вместо того, чтобы повлиять на украинское руководство, бездействует", пишет Tagesanzeiger. Ведь американцы и многие европейцы с самого начала встали на сторону Украины. НАТО по-прежнему посылает на Украину своих советников и проводит совместные военные учения.

Наглядным примером для Украины должны быть события в Грузии.

"Подобный сценарий уже имел место около десяти лет назад в Грузии, где американцы и европейцы поддерживали тогдашнего президента Михаила Саакашвили. Болтовня о западной солидарности и членстве в НАТО настолько ударила тому в голову, что он набрался смелости напасть на неподконтрольную Грузии Южную Осетию, которая отделилась от Тбилиси задолго до прихода Путина к власти и к тому моменту находилась под защитой России. Американский президент Буш обещал поддержку Тбилиси, но в итоге Саакашвили пришлось понять, что никто не думал воевать на его стороне против Москвы", пишет швейцарское издание.

"Всего за несколько дней война с Россией была проиграна, Саакашвили благодаря своему военному приключению поставил крест на своем политическом будущем и разговорах о вступлении в НАТО", подводит итог обозреватель Tagesanzeiger Аффентрангер.