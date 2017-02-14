О чем пишут в мире: новый министр финансов США, встреча Трампа и Трюдо

РИА Новости Украина

Утверждение Мнучина. Американские газеты (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times) на первых полосах сообщают об утверждении сенатом США Стивена Мнучина на пост министра финансов страны.

В ходе голосования кандидатура Мнучина набрала 53 голоса, против утверждения проголосовали 47 сенаторов. Сообщается, что Мнучин стал десятым членом команды президента США Дональда Трампа, которого утвердил сенат.

Еще до вступления в должность Трамп отмечал большой опыт работы Мнучина в одной из крупнейших американских корпораций Goldman Sachs, а также в качестве финансового директора своей избирательной кампании в 2016 году. Как отмечает газета USA Today, Мнучин основал такие компании, как Dune Capital Management, OneWest Bank Group, а также RatPac-Dune Entertainment, которая продюсировала фильмы "Аватар", "Американский снайпер", "Люди-Х".

По словам Трампа, это "идеальный кандидат" на пост министра финансов.

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Йейтс предупреждала Белый дом о том, что Флинн подвержен влиянию РФ. Американская газета Washington Post со ссылкой на источники пишет о том, что бывшая исполняющая обязанности генпрокурора и экс-глава министерства юстиции Салли Йейтс предупреждала Белый дом о том, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн может быть уязвим для "шантажа со стороны России".

Кроме того, Йейтс заявляла, что Флинн "ввел в заблуждение высокопоставленных представителей администрации относительно характера его коммуникаций с послом России в США", сообщает издание.

На прошлой неделе электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа.

Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

По данным газеты, Флинн сперва опроверг, что он обсуждал санкции с Кисляком, но затем через своего официального представителя пояснил, что "имел в виду то, что, хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

Цель на Эйфелеву башню. Пара молодых людей, задержанных в пятницу в южном французском городе Монпелье, планировала совершить теракт у главной достопримечательности Франции — Эйфелевой башни, пишут французские газеты, в частности, Express, Liberation, JDD, ссылаясь на источники.

По данным Express, задержанные Тома и Зара "хотели нанести удар по Эйфелевой башне, чтобы произвести впечатление". Они планировали и другие атаки, например, напасть на военных на юге Франции, сообщает издание. Газета JDD отмечает, что пара также могла совершить теракт в ночном клубе Монпелье.

Переговоры Трампа и Трюдо. В мировых СМИ, среди которых Wall Street Journal, Washington Post, Globe and Mail, Toronto Star, Guardian, Telegraph, широко обсуждаются прошедшие в понедельник переговоры между президентом США Дональдом Трампом и премьером Канады Джастином Трюдо.

Как пишет Globe and Mail, в ходе встречи лидеры двух стран договорились продолжить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", а также продолжить совместную работу в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, работать по укреплению военного сотрудничества, а также в области космической и кибербезопасности, сотрудничать в области охраны госграниц, назвав это приоритетом.

Что касается миграционного вопроса, Guardian сообщает, что Трюдо заявил, что не намерен читать лекции Трампу по вопросам беженцев.

Выговор за оскорбление первой леди. Редакторы американской газеты New York Times объявили выговор репортеру, который назвал первую леди США "проституткой", сообщают издания Politico, USA Today, Hollyvood Reporter, Washington Post, Washington Examiner и другие.

Как пишет Politico, репортер нелицеприятно отозвался о Меланьи Трамп в воскресенье вечером на мероприятии, приуроченном к неделе моды в Нью-Йорке. Его услышала модель Эмили Ратаковски, которая затем написала об этом в своем Twitter. Редакторы газеты назвали слова репортера, чье имя не указывается, "полностью неуместными".

"Комментарий не должен был быть публичным, но, тем не менее, он был абсолютно неуместным. Так не должно было случиться. Редакторы поговорили с репортером", — приводит издание слова источника.