Губернатор Калифорнии попросил помощи Трампа после разрушения плотины

California Department of Water Resources/William Croyle/Handout via REUTERS

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун направил в администрацию президента США Дональда Трампа письмо с просьбой о помощи на федеральном уровне для жителей, пострадавших от разрушения самой высокой в США плотины, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, Браун попросил помощи для 188 тысяч жителей трех пострадавших округов Северной Калифорнии, которые были эвакуированы в связи с опасениями, что запасный водослив плотины не справится с напором.

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Немедленная эвакуация была объявлена ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.