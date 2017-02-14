Информационная война: факты приравняли к "российской пропаганде"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинские эксперты в сфере медиа обеспокоены влиянием российской пропаганды на общественное мнение. По результатам проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу организации "Детектор Медиа" исследования выяснилось, что более 10% украинцев все еще – после всех запретов и ограничений! – имеют возможность смотреть передачи российских телеканалов.

Впрочем, утверждают эксперты, российскому ТВ украинцы не доверяют. Но и к украинским телеканалам (ключевой источник информации) доверия все меньше. А "месседжи российской пропаганды" часто находят поддержку и понимание.

Майдан: переворот или революция?

В ходе исследования, в частности, выясняли, как интерпретируются украинцами "утверждения, которые продуцирует, в том числе, российская пропаганда". Как сообщила на пресс-конференции в Киеве медиаэксперт Диана Дуцик, наблюдаются некоторые негативные (для власти, вероятно – Ред.) тенденции. Взять, например, отношение украинцев к Майдану.

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"Так, если в 2015 году 27% соглашались с утверждением, что события, имевшие место там (на Майдане — Ред.) зимой 2014 года – это незаконный вооруженный переворот, то сейчас эта цифра выросла, и таких людей 34,3%. Вроде бы несущественный рост, но все равно он есть, и надо бы подумать, почему так происходит", – сказала Дуцик.

По ее словам, в то же время снизилось количество граждан, считающих события зимы 2013-2014 годов на Майдане народной революцией: "в 2015 году их было 61%, а сейчас таких 56,4%".

"Вот такая негативная тенденция", – отметила медиаэксперт, не уточнив, для кого именно (для нынешнего украинского правительства? для экспертов организации "Детектор Медиа"? Может быть, для посольства Швеции в Украине, которое финансово содействовало проведению опроса?..).

Есть и позитивная (с точки зрения "Детектор Медиа") тенденция: так, доля поддерживающих тезис, что "преследуются украиноязычные граждане и украинские патриоты в Крыму и на неподконтрольных территориях так называемых ДНР-ЛНР", выросла с 25% в 2015 году до 51,4% в 2016 году.

"В то же время, тезис, что в Украине преследуются этнические русские, русскоязычные граждане и инакомыслящие, в 2015 году поддерживали 17%, и сейчас почти то же самое количество — 16,3%", – сказала эксперт.

Текучая информация

Диана Дуцик также сообщила, что организация "Детектор Медиа" продолжила мониторинг российских медиа.

"Почему я обращаю на это внимание? Наше украинское информационное поле не является изолированным, информация перетекает из одного поля в другое, из российского в украинское и наоборот. И мы видим, что некоторые украинские телеканалы не то, что коррелируют свои месседжи с российскими, но часто они транслируют очень схожую негативную информацию", — подчеркнула она.

Медиаэксперт сообщила, какими были в прошлом году "основные тезисы российской пропаганды".

"Это то, что Украина не состоялась как государство, на протяжении года, в тех или иных интерпретациях она (информация — Ред.) распространялась. Это то, что в Украине экономика в упадке и нас вот-вот ожидает дефолт… Это то, что в стране бесчинствуют националисты, это постоянный тезис. И что есть тотальное беззаконие, несоблюдение законов, коррупция и так далее", — перечислила Дуцик.

Что до "бесчинств националистов", то их замечают не только в России, пожалуй, уже о и "польской пропаганде" пора говорить: Варшаве националистический уклон в украинской политике явно не по нраву.

Но на поляков украинские медиаэксперты не в обиде, все их внимание направлено на Восток…

Диана Дуцик добавила, что самой большой критике в российских СМИ подвергались "две (украинские — Ред.) институции: это президент и военные". Однако, по словам эксперта, если посмотреть результаты мониторинга украинских телеканалов, то можно увидеть: "некоторые телеканалы очень активно говорили о проблемах экономики, о том, что у нас все плохо, о том, что существует беззаконие, растет криминал, и так далее, и так далее".

Дуцик при этом отметила, что есть, конечно, и объективные причины говорить о проблемах — "мы не можем их замалчивать".

"Но мы видим также, что у нас в некоторых СМИ информация негативного характера — она доминирующая", — заявила эксперт.

Добавим от себя: с этим утверждением, пожалуй, нельзя не согласиться. Достаточно просмотреть новости практически любого общенацинального украинского телеканала: в зоне АТО "вражеские обстрелы", но и на "мирной" территории кого-то убили, кого-то ограбили, что-то украли, кто-то попал в ДТП… и все. Но причем тут "российская пропаганда"?

Что касается вооруженного конфликта в Донбассе, то, по результата опроса, доля украинцев, возлагающих ответственность за продолжение войны на киевское правительство и олигархов (с этим согласны 65,5%), почти сравнялась с долей граждан, считающих ответственной за это Россию (70,7%).

Лояльнее надо быть!

Такая печальная "картинка" реальности связана не только с сообщениями СМИ, ведь "люди видят что-то своими глазами", признала глава организации "Детектор Медиа" Наталья Лигачева. Но тут же добавила: "на людей влияет российская пропаганда"!

По словам эксперта, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: во-первых, "украинские СМИ не смогли предложить собственную повестку дня, украиноцентричную, в определенной мере, лояльную к тому, что происходит в стране".

Хорошее предложение. В стране происходит бойня, гражданская война, массовое обнищание, уничтожение образования и здравоохранения, развал экономики… но — лояльнее надо быть.

Второй вывод такой: "мы видим, что страна остается разделенной на части".

"К сожалению, но не состоялось… Не интегрированы жители востока и юга в общеукраинский дискурс. Они достаточно существенно в своих оценках событий отличаются от того, как воспринимают события в центре и на западе Украины", — отметила Лигачева, не пояснив, почему центр и запад она считает "общеукраинским дискурсом", а восток и юг — нет.

В то же время, по словам эксперта, политики и медиа в погоне за рейтингом прибегают к "популизму", общественная ответственность СМИ "еще не очень у нас популярна".

К "популизму" эксперт добавила "реваншизм" (помянув телеканал "Интер") и "подмену информирования пропагандой" — причем некоторые украинские телеканалы в сюжетах о событиях в России "допускают такие же деформации, какие допускает российское телевидение относительно Украины, даже голос (диктора — Ред.) такой же".

Лигачева отметила, что в открытом обществе это не работает. Вот в России, по ее словам, пропаганда эффективна — и это можно понять, потому что большинство россиян не знает английского языка".

Надо полагать, зато все украинцы читают Шекспира в подлиннике? Эту тему эксперт обошла, но отметила: "украинцы знают русский язык, потому имеют, по крайней мере, два источника информации, как украинские телеканалы, так и российские, как бы их не ограничивали… интернет тоже сильно распространяется".

Лигачева отметила, что можно понять и недоверие украинцев к СМИ: "если жители востока и юга видят по телевизору одно, а своими глазами другое, они не будут доверять телевидению… мы должны точно сказать, что не дают украинские СМИ полной правдивой картинки того, что происходит на юго-востоке Украины".

По ее словам, "невозможно замалчиванием перебить негативное влияние российской пропаганды, нужны другие методы". Впрочем, добавим от себя, своими-то глазами жители юго-востока видят вовсе не "российскую пропаганду", а то, что там в действительности происходит…

Кстати, по результатам исследования выяснилось, что почти половина (48,4%) респондентов убеждены в том, что на Украине происходит наступление на свободу слова. Доминируют такие настроения на юге Украины (там так считают 61,6% опрошенных) и на востоке (60,9%). Не согласны с таким утверждением только 33,8% украинцев (и еще 17,8% затруднились с ответом).