Погребинский о том, как Порошенко использует данные опросов по НАТО

РИА Новости Украина

Данные украинских социологических опросов, по которым за вступление страны в НАТО выступают более половины респондентов, используются президентом Петром Порошенко для увеличения числа своих сторонников, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее Порошенко заявил, что намерен провести референдум по вопросу вступления своей страны в НАТО. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%. Опрос, проведенный американским институтом общественного мнения Gallup, опровергает слова Порошенко о поддержке украинцами НАТО. По данным опроса, 35% респондентов на Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

"Это означает, что данные, которые приводят наши опросы, можно поставить под сомнение, потому что все, кто занимаются у нас подобными вопросами, политически ангажированы. Они все заинтересованы в увеличении количества сторонников НАТО. Президент заинтересован в использовании какой-то фишки для того, чтобы пытаться использовать сторонников для того, чтобы увеличить собственную поддержку. Сторонников вступления в НАТО намного больше, чем тех, кто доверяет Порошенко. Вот он и рассчитывает, что если он поднимет это знамя, эти сторонники к нему присоединятся", - сказал Погребинский РИА Новости.

При этом политолог считает, что данные украинских опросов и Gallup не совсем корректно сравнивать. Погребинский заявил, что Порошенко пытается ссылаться на данные, где ставился вопрос "Как вы проголосуете на референдуме по вступлению в НАТО?" или "Поддерживаете ли вы вступление в НАТО?", а Gallup задавал вопрос "Как вы считаете, НАТО — это защита или угроза?" По его словам, американские данные заслуживают доверия.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

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Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, а Украина претендует на Крым, который стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года.