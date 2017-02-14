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    В сенате США призывают расследовать разговоры советника Трампа с послом РФ

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    Чак Шумер, возглавляющий демократическое меньшинство в сенате США, заявил, что пропуск Майкла Флинна "должен быть изъят до окончания расследования, и если он нарушил какой-либо закон или этические принципы, он должен быть уволен".
    Майкл Флинн. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Глава демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал провести расследование телефонных разговоров советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

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    "Во-первых, мы сделали запрос и потребовали независимого расследования, о чем были разговоры Флинна с послом РФ и другими. Во-вторых, его пропуск должен быть изъят до окончания расследования, и если он нарушил какой-либо закон или этические принципы, он должен быть уволен", — заявил Шумер в ходе пресс-конференции.

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    На прошлой неделе электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

    По данным газеты, Флинн сперва опроверг, что он обсуждал санкции с Кисляком, но затем через своего официального представителя пояснил, что "имел в виду то, что, хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался".

    Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

    Ранее сообщалось, что контрразведка США провела расследование "контактов" Флинна с РФ. 

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