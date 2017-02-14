В сенате США призывают расследовать разговоры советника Трампа с послом РФ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Глава демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер призвал провести расследование телефонных разговоров советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

"Во-первых, мы сделали запрос и потребовали независимого расследования, о чем были разговоры Флинна с послом РФ и другими. Во-вторых, его пропуск должен быть изъят до окончания расследования, и если он нарушил какой-либо закон или этические принципы, он должен быть уволен", — заявил Шумер в ходе пресс-конференции.

Читайте также: Это холодная война. Военный эксперт о назначении главы разведки НАТО по РФ

На прошлой неделе электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

По данным газеты, Флинн сперва опроверг, что он обсуждал санкции с Кисляком, но затем через своего официального представителя пояснил, что "имел в виду то, что, хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

Ранее сообщалось, что контрразведка США провела расследование "контактов" Флинна с РФ.