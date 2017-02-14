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    Генерал в отставке Келлогг назначен и.о. советника Трампа вместо Флинна

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (833)

    (обновлено: )30610
    Белый дом подтвердил, что Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по вопросам национальной безопасности. По некоторым данным, отставка Флинна может быть связана с его контактами с Россией.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Генерал в отставке Кит Келлогг назначен исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Майкла Флинна, подтвердил во вторник Белый дом.

    Рукопожатие Дональда Трампа и Синдзо Абэ
    @POTUS
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    Ранее во вторник об отставке Флинна и назначении Келлога сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Позднее в распространенном заявлении Белого дома эта информация была подтверждена. Отставка Флинна может быть связана с его контактами с Россией, указывал телеканал.

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    На прошлой неделе электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

    По данным газеты, Флинн сперва опроверг, что он обсуждал санкции с Кисляком, но затем через своего официального представителя пояснил, что "имел в виду то, что, хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался".

    Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

    Ранее сообщалось, что контрразведка США провела расследование "контактов" Флинна с РФ. 

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