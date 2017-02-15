Степанюк: цель блокады Донбасса - довести страну до полного коллапса

Ранее в понедельник глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях.

Смотрите также: Землянский: блокада Донбасса ведет к гуманитарной катастрофе

Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.