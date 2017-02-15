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    Степанюк: цель блокады Донбасса - довести страну до полного коллапса

    Тема:

    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (328)

    (обновлено: )50130
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина, что целью блокады Донбасса является доведение страны до полного коллапса.
    Видеоканал РИА Новости Украина на Youtube

    Ранее в понедельник глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях.

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    Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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