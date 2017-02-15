"Виновата не блокада". Эксперт об истинных причинах дефицита угля

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

На начало февраля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) было 858 тыс. тонн угля антрацитовой группы, что в среднем составляет почти месячный запас для работы станций. В полного прекращения поставок антрацита из Донбасса, дефицит угля начнет ощущаться к концу февраля – началу марта.

Как сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик, в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии для удержания единой энергосистемы. На каждый гигаватт дефицита мощности энергосистемы будет приходится порядка 1 млн потребителей э/э и порядка 100 тысяч домохозяйств, получающих централизованное отопление.

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В результате "энергоосады" Донбасса, к началу марта под "акцию" веерных отключений э/э и вымораживания квартир могут попасть до 2,5 млн человек и 200 тыс. домохозяйств соответственно. А дефицит мощности в энергосистеме достигнет 4 Гвт.

Помимо этого, энергетикам придется запустить газомазутные блоки, что существенно увеличит объемы потребления газа и создаст риски возникновения дефицита газа вследствие более активного их использования.

Угроза веерных отключений – следствие не блокады железнодорожного сообщения, а непрофессионализма правительства, которое не провело диверсификации поставщиков, заявил аналитик общественной организации "Публичный аудит" Тарас Галайда на пресс-конференция на тему "Зима продолжается. Украину ждут веерные отключения электричества?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Несмотря на то, что месяц назад такую возможность правительство исключало, на сегодняшний день они де-факто осознают необходимость веерных отключений и готовят к этому потребителей.

Вопрос с поставками угля возник не в этом году, а длится уже на протяжении трех лет. И в прошлом году были перебои, и в этом… Если в прошлом году уголь не поставлялся по нежеланию той стороны, то в этом году поставки заблокировали так называемые активисты и представители Верховной Рады. Проблема существует уже не первый год", – констатировал Галайда.

По его словам, угроза опять столкнуться с веерными отключениями связаны не с блокадой, а с непрофессионализмом правительства.

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"Ожидать, что вся энергетическая система Украины и энергетическая безопасность находится в зависимости от поставок угля исключительно с неконтролируемых территорий, как минимум, халатно и глупо. Правительство, зная об этой проблеме, должно было найти несколько источников поставки этого ресурса… У Захарченко и Плотницкого может что-то поменяться и они могут не поставить уголь по собственной инициативе, независимо от того, снята блокада или нет", – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины пока не принял решения о введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен, сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.