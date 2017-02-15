Гройсман: блокада Донбасса приведет к подрыву экономики

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса приведет к остановке металлургических предприятий и подрыву экономики страны.

"Блокада вызовет остановку металлургических предприятий страны, в металлургическом комплексе сегодня работает 300 тысяч человек. Все то, что мы продаем за границу — это 20% все валютной выручки нашего государства. По-другому, как подрыв экономики, это назвать нельзя", — сказал премьер на внеочередном заседании Кабмина в среду.

Ранее на заседании в среду правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

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Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.