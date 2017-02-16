Корольчук о блокаде Донбасса: это детский сад, но с оружием в руках

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер в энергетической системе страны.

"В результате перекрытия железнодорожных путей в зоне АТО сегодня полностью заблокировано поставки необходимого украинского угля в ТЭЦ и ТЭС. Подчеркиваю, что такие действия являются недопустимыми и поставки угля должно быть разблокировано максимально быстро. РИА Новости | Перейти в фотобанк Deutsche Welle: к чему приведет угольная блокада в Донбассе

Последствия блокады могут привести к отключениям в домах украинцев, больницах, детских садах, и правительство готово сделать все, чтобы минимизировать возможные последствия. Также хочу обратить внимание на то, что в 4 квартале прошлого года мы вышли на 4,7% роста ВВП. Благодаря успешным шагам правительства наша экономика начала развиваться, но блокада может привести к остановке всего металлургического комплекса, в котором работают 300 тысяч украинцев", - заявил во время заседания премьер министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, поскольку блокада происходит в зоне АТО и относится к компетенции Совета национальной безопасности и обороны, правительство обратилось в СНБО просьбой детально рассмотреть все аспекты и влияние этого блокирования на жизнь граждан и принять меры с помощью всех необходимых служб, чтобы решить этот вопрос.

Член набсовета Института энергетически хстратегий Юрий Корольчук считает решение правительства о введении чрезвычайных мер логичным шагом.

"Это целиком закономерное решение, учитывая то, что в перспективе эта блокада будет усиливаться, и поставки угля будут действительно приостановлены. Плюс к этому нет понимания ситуации на неконтролируемых территориях, где сейчас поднимают вопрос о национализации предприятий.



Введение чрезвычайных мер позволит Минэнергетики, регулятору и правительству в ручном режиме руководить энергосистемой. Но ничего хорошего в этом нет: ручное регулирование перечеркивает все заявления о том, что в Украине проходят реформы, создается рынок газа, рынок энергетики, рынок угля – ничего этого нет", - сказал Юрий Корольчук в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт не исключает, что вопреки заверениям премьера, веерные отключения электроэнергии могут коснуться не только промышленных предприятий, бизнеса, но и населения.

"Скорее всего, если блокада будет усиливаться, действительно будут экономить антрацит, и будут переводить на график экономии предприятия промышленности, а также мелкий бизнес – рестораны, кафе, и население. Обратите внимание, что раньше в правительстве опровергали возможность отключения электроэнергии населению, а сейчас это признают", — отметил эксперт.

По мнению Корольчука, власть не решается разблокировать поставки угля силовым путем.

"Я бы хотел знать, кто персонально блокирует пути, поскольку общая фраза "ветераны АТО" меня не устраивает.



Я плачу за электроэнергию, которая вырабатывается, в том числе, из угля, который везется из неконтролируемых территорий, и я, как и все, указываю свою фамилию в платежках. А тут какие-то неизвестные люди. И если их даже разгонят правоохранительные органы, это будет логическое последствие, поскольку не известно, кто это делает.



К сожалению, это какой-то детский сад, но с оружием в руках. Вся страна оказалась в заложниках у группы каких-то непонятных людей. Хотя Аваков и задавал жесткие вопросы на заседании Кабмина, но, тем не менее, как министр внутренних дел он бездействует. Круг замкнулся, ведь когда он совершал подобное в 2013-2014 году на Майдане, когда заявлял, что "мусора – не люди", это была норма, а теперь он вынужден таких же протестующих разгонять.



И тут получается определенный диссонанс, вопрос морали, ведь получится, что и тогда неправильно поступали, когда что-то блокировали, перекрывали, протестовали, а это и тогда ставило под угрозу жизнедеятельность страны", — пояснил Корольчук.

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