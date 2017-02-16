Deutsche Welle: к чему приведет угольная блокада в Донбассе

РИА Новости Украина

Украина в разгар отопительного сезона снова оказалась на пороге энергетического кризиса. На этот раз не из-за российского газа, а из-за блокады поставок товаров и грузов из самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Требуя возобновить переговоры по освобождению заложников, которых удерживают пророссийские сепаратисты в Донбассе, и полностью прекратить торговлю с самопровозглашенными республиками, группа депутатов Верховной рады, ветеранов добровольческих батальонов, и представителей ВСУ блокирует в Луганской и Донецкой областях несколько железнодорожных путей. Они являются ключевыми для поставки угля-антрацита с неподконтрольных территорий на склады семи из четырнадцати работающих украинских ТЭС, пишет Deutsche Welle.

Энергетический коллапс

Из-за блокады запасы угля марки "А" (антрацит), залежи которого есть только в Донбассе, быстро сокращаются.

"Запасы надо срочно пополнять", – констатировал министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, выступая на заседании Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 13 февраля.

Он предложил правительству на ближайшем заседании проголосовать за введение чрезвычайного положения в энергетике. Но на заседании кабинета министров, 14 февраля, этот вопрос пока не поднимался.

При этом директор государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук отмечает, что по негативному сценарию запасов угля-антрацита хватит только на две недели. В связи с чем Ковальчук выступает за немедленное введение чрезвычайного положения в энергетике, который позволит "Укрэнерго" в ручном режиме распределять производство электроэнергии в объединенной энергосети.

"Это решение Кабмина позволяет "Укрэнерго" по диспетчерской команде в любое время останавливать, уменьшать или увеличивать производство. Других законных путей, чтобы регулировать и распределять нагрузку на систему между станциями в зависимости от имеющегося угля, нет", – сообщил Ковальчук и добавил, что такие меры помогут "растянуть" остатки запасов антрацитового угля на 40 дней.

Почувствует ли потребитель?

Чиновники предупреждают, если блокада поставок угля не будет снята, украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии и тепла. Особенно это будет касаться Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. В этих регионах ТЭС работают именно на угле группы "А", который до этого завозился с неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

"Поскольку у нас не будет покрытия пиковых нагрузок, мы будем вынуждены перейти к веерным отключениям электроэнергии, а это в свою очередь будет касаться экономических процессов, промышленных потребителей", – сообщил Игорь Насалик.

Возможность импорта электроэнергии из России он исключил даже при критической необходимости, поскольку между странами на данный момент заморожены экономические отношения.

Вместе с тем эксперты довольно скептически отнеслись к таким апокалиптическим заявлениям чиновников. Они указывают на то, что на Украине достаточно мощностей, чтобы "подстраховать" ТЭС, работающие на угле-антраците, и без отключений электроэнергии и тепла завершить отопительный сезон.

"АЭС у нас полностью не загружены. Два блока стоят в резерве, потому что есть диспетчерские ограничения на объем энергосистемы. У нас перепроизводство электроэнергии атомными станциями. Плюс отпало два гигаватта, которые Украина поставляла в Крым, и все это можно использовать", – говорит эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная.

Также, по ее словам, из-за снежной зимы украинские гидроэлектростанции способны генерировать большие мощности, чтобы закрыть "дыры" с углем марки "А".

Благодаря энергетическим резервам украинские потребители не почувствуют перебоев со светом и теплом, считает и старший аналитик, эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква.

"Чрезвычайное положение в энергетике население может и не заметить. Это в первую очередь касается балансировки энергосистемы в целом, чтобы держать под контролем ситуацию с поставками угля", – говорит Саква.

Больше, чем энергетика

Подобные меры вводили на Украине и в 2014 году, однако не так громко, как сейчас. Именно поэтому эксперт по энергетическим программам Центра Разумкова Виктор Логацкий считает, что сейчас введение чрезвычайного положения в энергетике инициировано, чтобы оказать психологическое давление на активистов, которые блокируют ввоз угля с неподконтрольных Киеву территорий.

"Это чрезвычайное положение вводится для разблокирования путей — чтобы договориться с теми, кто блокирует и дать им дополнительные аргументы, чтобы они добровольно ушли с железнодорожных путей. Если не удастся договориться, то возможно силовое давление на них", – прогнозирует Логацкий в разговоре с DW.

Отрицают риски от блокады и политики, которые ее поддерживают. Как передает "Интерфакс-Украина", заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроед назвала "манипулятивными" заявления членов правительства о снижении запасов угля вследствие блокады железнодорожных путей в Донецкой и Луганской областях. Сыроед представляет партию "Самопомощь", которая выступает за разрыв торговых связей с неподконтрольными Киеву территориями.

"Мы знали, что это будет происходить, будут манипулировать низким запасом угля, чтобы давить на блокаду, хотя на самом деле запасы угля на станциях гораздо больше", – сказала вице-спикер.

Есть ли альтернатива антрациту?

Несмотря на это, правительство делает акцент на угрозах, которые несет для экономики блокирование поставок угля.

"Если нет угля, останавливаются блоки, это означает, что 30 процентов энергетики страны просто останавливается", — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В Минэнерго уверяют, что сейчас уже есть проекты по переоборудованию блоков с антрацита на уголь газовой группы, которые позволят уменьшить потребление первого с 9 до 6 миллионов тонн в год. Для завершения этих проектов Украине, по оценкам правительства, нужно минимум два года.

В то же время бывший член Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус считает, что чиновники лукавят, когда заявляют о безальтернативности угля-антрацита. Он убежден, что правительству уже следует начать заключать международные контракты на импорт этого топлива, для прохождения следующего отопительного сезона и переключить экспортные мощности Украины по производству электроэнергии на внутреннее потребление.