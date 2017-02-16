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    Политика

    "Оппоблок" требует отменить чрезвычайные меры в энергетике

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (349)

    (обновлено: )89
    Согласно заявлению фракции, введение Кабмином чрезвычайных мер в энергетике говорит о том, что власти предпочитают оставить жителей ряда областей без электричества и тепла вместо того, чтобы "остановить беспредел незаконных вооруженных формирований".
    Агитационный щит политической партии Оппозиционный блок на одной из улиц Киева.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Фракция "Оппозиционный блок" в Верховной Раде потребовала от правительства отменить чрезвычайные меры в энергетике, восстановить стабильную работу энергетического сектора Украины и наказать участников блокады Донбасса.

    Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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    "Оппозиционный блок" требует отменить режим ЧП в энергетическом секторе и восстановить его стабильную работу. Блокаду в Донбассе необходимо прекратить, а ее участники должны понести уголовную ответственность. Если этого не произойдет, власть будет отвечать за бездействие перед своими гражданами", — говорится в заявлении фракции, опубликованном в четверг на их сайте.

    В документе говорится, что "нынешний кризис в энергетике – искусственный, а незаконная блокада транспортных путей в Донбассе – следствие бездействия власти".

    Согласно заявлению фракции, введение Кабмином чрезвычайных мер в энергетике свидетельствует о том, что власти предпочитают оставить жителей целого ряда областей без электричества и тепла вместо того, чтобы "остановить беспредел незаконных вооруженных формирований".

    Ранее власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на ТЭС за год, завозятся из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой, и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".

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