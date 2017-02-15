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    Насалик объяснил, что означает введение чрезвычайных мер в энергетике

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    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (341)

    (обновлено: )44720
    Решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса принято сроком на месяц, и может быть продлено еще на месяц, сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик.
    канал "112 Украина" в YouTube

    Чрезвычайные меры в энергетике в Украине будут действовать не более двух месяцев, сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик.

    Внеочередное заседание Кабмина
    канал Кабмина в YouTube
    Внеочередное заседание Кабмина по блокаде Донбасса

    Ранее в среду правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

    "Сегодняшнее решение принято на месяц и может быть продлено еще на месяц, то есть не более двух месяцев данное распоряжение работает, и не больше", — сказал Насалик журналистам в среду.

    Читайте также: Уголь уходит, блокада продолжается. Когда веерные отключения?

    Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

    Смотрите также — Насалик: альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт из РФ

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