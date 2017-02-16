Хроника 15 февраля: ЧП в энергетике, отвод вооружений на Донбассе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 15 февраля, Кабинет министров на внеочередном заседании правительства решил ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере Украины, а премьер попросил СНБО помочь разблокировать поставки угля из Донбасса. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Кабмин ввел чрезвычайные меры в энергетике

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство в среду введет чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Позже соответствующее решение было принято. "Отключения будут происходить только в крайних случаях, и то о них будем информировать, сейчас вопрос так не стоит", — сказал Гройсман. Чрезвычайные меры в энергетике в Украине будут действовать не более двух месяцев, сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик.

Гройсман попросил СНБО помочь разблокировать поставки угля из Донбасса

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что попросил Совет национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос разблокирования поставок угля из Донбасса. "Поскольку блокирование идет на территории, где проводится АТО, это выходит за рамки компетенции правительства, это вопрос Совета национальной безопасности, поэтому я обратился в СНБО с просьбой рассмотреть все аспекты и влияние этого блокирования на жизнь украинцев и принять меры…", — сказал премьер.

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Достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля — ОБСЕ

Стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. К тому же накануне в Минске был задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг по Донбассу. Четверо молодых людей, представившиеся членами не зарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", выкрикивая лозунги о необходимости прекращения минских переговоров и соответствующие разбрасывая листовки.

Минобороны скрывает реальное количество авиакатастроф в зоне АТО — СМИ

Силовые ведомства скрывают информацию о десятках сбитых украинских самолетов и вертолетов в зоне АТО в Донбассе. Как пишет Zik.ua, ссылаясь на свои источники, только в 2014 году в зоне проведения спецоперации было сбито девять военных воздушных судов, а за весь период ведения боевых действий на Востоке – 28 украинских бортов. Издание отмечает, что крушение военно-транспортного самолета Ил-76 летом 2014 года, который сбили ополченцы самопровозглашенной ЛНР, едва ли не единственный случай, рассматриваемый в суде.

Под Радой жгли авто

Возле здания комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики прошел флешмоб против бездействия властей по легализации автомобилей на иностранной регистрации. Участники акции требовали принять законопроект, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией. Предполагается, что при ввозе автомобиля достаточно оплатить 2,4% от полной стоимости растаможки, после чего пользоваться таким авто в личных целях легально можно целый год. Но не в коммерческих – это запрещено и облагается штрафом в размере 34 тысяч гривен.

"Квартирное дело" в отношении нардепа Лещенко закрыто

Печерский районный суд Киева признал депутата Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко невиновным в инкриминируемом ему административном правонарушении при покупке квартиры в центре столицы, об этом сообщил сам депутат. Ранее в СМИ и соцсетях вызвала широкий резонанс информация, что Лещенко купил квартиру в центре Киева общей площадью 192 квадратных метра, при этом официально задекларированных депутатом средств недостаточно для покупки такой квартиры.

Совещание Луценко в ГПУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду провел совещание, на котором заявил, что криминогенная ситуация в Украине является очень острой. По его словам, основные причины роста криминогенной обстановки — война, безработица, дезорганизация правоохранительных органов. Также генпрокурор дал поручение областным прокурорам проверить всех подчиненных на наркозависимость. По его словам, такие меры необходимы в связи с выявленным случаем употребления наркотиков работником прокуратуры.

Онищенко решил вступить в партию

Народный депутат Александр Онищенко заявил, что вступает в политическую партию "5.10", лидером которой является предприниматель Геннадий Балашов. Ранее Онищенко заявлял, что у него есть записи разговоров с президентом Украины Петром Порошенко, на которых глава государства дает указание о "покупке" голосов депутатов Рады для принятия необходимых решений. Онищенко утверждает, что передал записи спецслужбам США.

Обыски в Волынском облсовете

Масштабные обыски прошли в среду в здании Волынского областного совета, сообщил глава регионального законодательного органа Игорь Палица. "Следователи пришли забрать всю документацию, связанную с лицензией "Волыньприродоресурса" на добычу янтаря", — отметил Палица. Он подчеркнул, что коммунальное предприятие, которое принадлежит общине области, ранее получило разрешение на добычу янтаря законно и официально, поэтому его деятельность полностью легальна.

У СБУ и Минкульта потребовали отменить концерты Орбакайте в Украине

Активисты ОО "Совет общественной безопасности" обратились в Службу безопасности Украины и Министерство культуры Украины с просьбой отменить концерты российской певицы Кристины Орбакайте в стране, сообщил руководитель общественной организации Марк Гордиенко. Ранее СМИ сообщили, что певице Кристине Орбакайте с октября запрещен въезд в Украину. Вместе с тем в пресс-службе артистки сообщили, что ее концерты в Украине пройдут по графику.

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Задержана вторая подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама в Малайзии

Полиция Малайзии задержала еще одну подозреваемую в связи с убийством Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает малайзийское агентство Bernama. Ранее полиция сообщила о задержании гражданки Вьетнама 1988 года рождения. Она была задержана по подозрению в убийстве Ким Чен Нама в международном аэропорту Куала-Лумпура. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси.

Именно 15 февраля в Украине отмечается День чествования участников боевых действий на территории других государств. Этот день приурочен к годовщине вывода советских войск из Афганистана. День детей, больных раком, отмечают 15 февраля ежегодно многие страны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком.