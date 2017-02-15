В Минске задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг по Донбассу

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать в среду в Минске брифинг спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщила пресс-служба главного управления внутренних дел Минского горисполкома.

Четверо молодых людей, которые представились членами не зарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" (основатель и лидер Эдуард Лимонов — Ред.), выкрикивая лозунги о необходимости прекращения минских переговоров и разбрасывая листовки с соответствующим содержанием, вынудили спецпредставителя ОБСЕ Сайдика покинуть брифинг в "Президент-отеле" в Минске, где он планировал подвести итоги очередного раунда переговоров контактной группы по Украине. Позже пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик заявил, что в Минске расценивают данные действия как сознательную провокацию, "направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки".

"По крайней мере, один из них сразу задержан, доставлен в Ленинское РУВД. Проводится проверка", — сообщила пресс-служба ГУВД в Twitter. О других участниках провокации не сообщается.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.