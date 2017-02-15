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    Политика

    Достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля - ОБСЕ

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (752)

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    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что при содействии главы ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана, достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля.
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
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    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, сообщил в среду журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

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    "Благодаря сегодняшнему труду господина Апакана (Эртугрул Апакан — глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине — Ред.) было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных минскими договоренностями, до 20 февраля", — сказал Сайдик.

    Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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