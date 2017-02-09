Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Геноцид пенсионеров

Жители неподконтрольных территорий Донбасса лишены пенсий, зарплат и социальных пособий с осени 2014 года. Кабинет Министров Украины своим постановлением №595 от 7 ноября 2014 года прекратил в зоне АТО выплаты зарплат бюджетникам, пенсий и соцвыплат до возвращения этих территорий под контроль органов государственной власти Украины. Власти Украины неоднократно заявляли о готовности возобновить соцвыплаты на неподконтрольных территориях, но только после возвращения их под юрисдикцию Киева. Деньги на выплаты, как утверждают чиновники, заложены в бюджет Пенсионного фонда.

Формально, жители неподконтрольных территорий имеет право на соцвыплаты только в том случае, если они выехали оттуда и зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица.

"Однако для пенсионеров поездка за пенсиями превратилась в настоящие вылазки через фронтовую территорию. Поскольку необходимо пройти КПП с обеих сторон и заполнить разные бюрократические документы, что долго и крайне унизительно. Также мы должны понимать: многие пенсионеры Донецка или Луганска просто физически не могут добраться до украинской территории по состоянию здоровья. А значит — три года не получают свою законно заработанную пенсию, оставшись без средств к существованию. Что является полнейшей дискриминацией и геноцидом пенсионеров", — говорит политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Внезапное прозрение

До недавнего времени гуманитарные проблемы жителей Донбасса оставались вне поля зрения международных организаций. Первый тревожных для украинских властей звонок прозвучал в сентябре 2016 года. Спецдокладчик ООН Чалок Беян во время визита в Киев и рекомендовал властям Украины платить пенсии всем жителям Донбасса, в том числе — и жителям неподконтрольных Киеву территорий. По его мнению, то, что делает Киев, деля пенсионеров на "своих" и "чужих" является нарушением социально-экономических прав.

"Все люди, которые достигли пенсионного возраста, имеют право на пенсию, независимо от того, являются ли они временно перемещенными или нет. Прежде всего надо продолжать относиться к ним как к собственному народу. А принятые решения, наоборот, отталкивают этих людей. Например, когда им говорят, что если вы будете проживать на неподконтрольной территории более двух месяцев, мы не будем вам ничего платить, то месседж получается такой: если вы хотите, чтобы вам продолжали выплачивать определенные соцвыплаты, вы должны жить на подконтрольной территории, только в таком при мы будем воспринимать вас как "наших", — сказал Чалок Беян в интервью украинскому изданию ZN.UA.

В начале февраля 2017 года Представительство ЕС в Украине и посольств стран-членов ЕС потребовали от правительства Украины возобновить предоставление социальных услуг и выплаты пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью.

"Мы с нетерпением ждем следующие меры правительства, направленные на возобновление предоставления социальных услуг и выплат пенсий гражданам Украины, которые живут на территориях, не контролируемых государственной властью. Они имеют на это право, обеспеченное Конституцией", — говорится в Плане мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей представительства Еврокомиссии.

В унисон с европейцами прозвучало и заявление представителя ООН.

"Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей убирали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или переселенцами", — заявил координатор систем ООН в Украине Нил Вокер.

По его словам, на сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Министерства социальной политики Украины по социальным выплатам и пенсиям для жителей Донбасса.

"Это сделали не мы! Все претензии к Путину"

Заявления международных организаций и западных партнеров Украины вызвало настоящую истерику в гуманитарном блоке правительства.

"Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел", — отреагировал на заявление ООН министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Рева сослался на свой разговор с западными послами, в частности с послом США Мари Йованович, которой он задал простой вопрос: как видите механизм выплаты на неподконтрольной территории? Она сказала: у меня нет готового рецепта.

Похоже, министр невольно проговорился, что данный вопрос беспокоит и Соединенные Штаты, хотя официально обеспокоенности они и не выражали

"Пусть занимаются своей работой и разводят стороны конфликта — обеспечивают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, обмен удерживаемыми лицами и все, что связано с мирным процессом. Пусть едут в Москву к Путину и выставляют претензии, что идут боевые действия", — заявил Рева, подчеркнув, что минские договоренности нужно выполнять поочередно.

Не остался в стороне и вице премьер-министр Павел Розенко. Удивительно, что Розенко, который еще в статусе министра соцполитики активно противился возобновлению выплат пенсий, сейчас заявляет, взволнован социальной ситуацией в неподконтрольном Донбассе.

"Считаю абсолютно безосновательными упреки в том, что Украина прекратила социальные выплаты на оккупированных территориях. Безусловно, мы все очень взволнованы социальной ситуацией, сложившейся на оккупированной части Украины. Но Украина прекратила эти социальные выплаты. Ни Министерство социальной политики, ни Пенсионный фонд, ни Кабинет Министров не прекращал выплат. Выплаты прекратили те российские боевики и террористы, захватившие часть территории Украины. Именно они лишили украинских граждан права на пенсии, соцпомощь, социальные услуги, которые предоставлялись украинским государством. Они сделали все, чтобы на этой территории не действовали законы Украины, органы украинской власти, банковские и казначейские учреждения. И международное сообщество прекрасно понимает, что восстановить там выплаты невозможно", — написал Розенко на своей странице в Facebook.

И еще раз повторил, что что выплаты пенсий и социальных пособий могут быть восстановлены только при условии выполнения Россией Минских соглашений, восстановлении территориальной целостности Украины и украинских законов на неподконтрольных территориях.

Угроза санкций

Политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев полагает, что ООН и ЕС не случайно прозрели и настаивают на выполнением обязательств государства Украина перед своими гражданами, проживающими на неподконтрольных территориях, именно сейчас.

"Убедившись в том, что Украина не спешит выполнять политические аспекты минских соглашений, начали, по крайней мере, активно педалировать гуманитарные аспекты урегулирования конфликта", — пояснил Золотарев.

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Политолог подчеркивает, что если украинское руководство будет демонстрировать упрямство в этом вопросе, это может закончиться тем, что санкции могут быть введены и против Украины.

"Нарушения гуманитарного плана могут оказаться весьма серьезным аргументом. Поэтому закрывать уши и делать вид, что ничего не случилось, ничего не происходит в контексте этого вопроса, было бы по меньшей мере самонадеянно. А в Киеве сейчас все возмущены, мол, как же так, вы нас должны любить, а вы нам указываете? Но есть достаточно много аргументов, которые поставят на место потерявших чувство реальности украинских чиновников", — подытожил эксперт.